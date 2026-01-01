На Волині сусідки побилися через стежку: як суд покарав кривдницю





Про це пишуть



Інцидент стався 9 серпня 2025 року в одному із сіл Камінь-Каширського району. Під час словесного конфлікту Світлана К. вдарила односельчанку гіллям. Підійшовши спереду, жінка завдала кілька ударів по руках і спині, а потерпіла отримала рани.



Дії кваліфікували за статтею 125 КК України (умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження).



Обвинувачена своєї вини не визнала, але підтвердила, що вдарила гіллям потерпілу під час суперечки. На її переконання, конфлікт спровокувала жінка, бо знімала на телефон її онука.



Натомість потерпіла твердила: конфлікт виник через те, що вона йшла стежкою, пересування якою не бажала кривдниця.



Дослідивши відеозаписи, за побої гілкою суд призначив Світлані Ц. 850 гривень штрафу.

