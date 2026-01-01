Косметика Rejuran в Україні — професійне відновлення шкіри з полінуклеотидами

Rejuran — корейський бренд, який став відомим завдяки використанню полінуклеотидів (PDRN) — високотехнологічних молекул, що сприяють глибокому відновленню та регенерації шкіри. Філософія бренду базується на концепції «skin healing»: відновлення зсередини, зміцнення клітин та формування здорової шкіри без агресивного впливу. Продукція Rejuran створена на перетині косметології та медицини, тому підходить для догляду за шкірою з ознаками стресу, зневоднення, втрати пружності та нерівного тону. Косметику бренду Rejuran https://kosmetolog.ua/ua/rejuran/ можна придбати в інтернет-магазині Косметолог.

Технології та активні формули Rejuran


У формулах Rejuran використовується комплекс полінуклеотидів, отриманих з очищених джерел, що забезпечує безпечну та ефективну дію на клітинному рівні. Технологія PDRN спрямована на:

  • відновлення клітин шкіри та активізацію природних механізмів регенерації;

  • зменшення подразнень і зміцнення шкірного бар’єра;

  • покращення текстури, еластичності та рівня зволоження;

  • зниження проявів вікових та стресових змін;

  • захист від впливу довкілля та оксидативного стресу.

    • До складів також входять низькомолекулярна гіалуронова кислота, пептиди, амінокислоти та антиоксидантні комплекси. Завдяки цим інгредієнтам косметика Rejuran підходить навіть чутливій та подразненій шкірі.

    Популярні засоби Rejuran


    В каталозі інтернет-магазину Косметолог представлені найпопулярніші засоби бренду Rejuran:

  • Rejuran Healer Rebalancing Toner — тонер для відновлення pH-балансу, зволоження та підготовки шкіри до подальшого догляду

  • Rejuran Clinic Line Moisturizer — зволожувальний крем із PDRN для зміцнення бар’єра та підвищення еластичності шкіри.

  • Rejuran Clinic Line Healing Eye Gel — гель для зони навколо очей, що допомагає зменшити припухлість, сухість та ознаки втоми.

  • Rejuran Healer Renew Eye Patch — відновлювальні патчі для очей, що забезпечують інтенсивне зволоження та розгладження делікатної шкіри.


    Де купити Rejuran в Україні


    Оригінальну косметику Rejuran зручно купити в Україні через інтернет-магазин Косметолог, де представлено сертифікований асортимент бренду. Серед переваг інтернет-магазину Косметолог:

  • швидка доставка від 1 дня по всій Україні;

  • власна кур’єрська служба в Києві, що забезпечує максимально зручне отримання;

  • професійні консультації менеджерів щодо вибору засобів догляду;

  • робота 7 днів на тиждень для зручного замовлення у будь-який час.

    • Замовлення косметики Rejuran на Kosmetolog.ua — це офіційна гарантія, перевірене походження продукції та впевненість в її оригінальності.

