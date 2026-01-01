Косметика Rejuran в Україні — професійне відновлення шкіри з полінуклеотидами





Технології та активні формули Rejuran

У формулах Rejuran використовується комплекс полінуклеотидів, отриманих з очищених джерел, що забезпечує безпечну та ефективну дію на клітинному рівні. Технологія PDRN спрямована на:



відновлення клітин шкіри та активізацію природних механізмів регенерації;

зменшення подразнень і зміцнення шкірного бар’єра;

покращення текстури, еластичності та рівня зволоження;

зниження проявів вікових та стресових змін;

захист від впливу довкілля та оксидативного стресу.

До складів також входять низькомолекулярна гіалуронова кислота, пептиди, амінокислоти та антиоксидантні комплекси. Завдяки цим інгредієнтам косметика Rejuran підходить навіть чутливій та подразненій шкірі.



Популярні засоби Rejuran

В каталозі інтернет-магазину Косметолог представлені найпопулярніші засоби бренду Rejuran:



Rejuran Healer Rebalancing Toner — тонер для відновлення pH-балансу, зволоження та підготовки шкіри до подальшого догляду

Rejuran Clinic Line Moisturizer — зволожувальний крем із PDRN для зміцнення бар’єра та підвищення еластичності шкіри.

Rejuran Clinic Line Healing Eye Gel — гель для зони навколо очей, що допомагає зменшити припухлість, сухість та ознаки втоми.

Rejuran Healer Renew Eye Patch — відновлювальні патчі для очей, що забезпечують інтенсивне зволоження та розгладження делікатної шкіри.





Де купити Rejuran в Україні

Оригінальну косметику Rejuran зручно купити в Україні через інтернет-магазин Косметолог, де представлено сертифікований асортимент бренду. Серед переваг інтернет-магазину Косметолог:



швидка доставка від 1 дня по всій Україні;

власна кур’єрська служба в Києві, що забезпечує максимально зручне отримання;

професійні консультації менеджерів щодо вибору засобів догляду;

робота 7 днів на тиждень для зручного замовлення у будь-який час.

Замовлення косметики Rejuran на Kosmetolog.ua — це офіційна гарантія, перевірене походження продукції та впевненість в її оригінальності.

