На Волині попрощалися з видатним музикантом Сергієм Шишкіним

У Володимирі попрощалися з видатним музикантом, композитором та почесним громадянином містаПро це повідомив міський головаСерце легендарного митця зупинилося на 68-му році життя. Сергій Шишкін був знаковою постаттю для української культури та автором гімну рідного міста. Його внесок у розвиток музичного мистецтва Володимирської громади є неоціненним.Чин похорону відбувся у соборі Різдва Христового. Віддати останню шану маестро прийшли рідні, колеги по творчому цеху та численні містяни. Завершилася церемонія прощання символічно: видатного композитора провели в останню путь гучними оплесками.Поховали Сергія Євгенійовича на Федорівському кладовищі поруч із його дружиною, з якою він прожив у шлюбі 44 роки і яка була його незмінною музою. Дружина музиканта пішла з життя менш як рік тому.Міський голова висловив щирі співчуття родині та всій культурній спільноті, наголосивши, що хоча земний шлях композитора завершився, його музика вічно житиме в історії міста.