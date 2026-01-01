На Волині попрощалися з видатним музикантом Сергієм Шишкіним
Сьогодні, 20:38
У Володимирі попрощалися з видатним музикантом, композитором та почесним громадянином міста Сергієм Шишкіним.
Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.
Серце легендарного митця зупинилося на 68-му році життя. Сергій Шишкін був знаковою постаттю для української культури та автором гімну рідного міста. Його внесок у розвиток музичного мистецтва Володимирської громади є неоціненним.
Чин похорону відбувся у соборі Різдва Христового. Віддати останню шану маестро прийшли рідні, колеги по творчому цеху та численні містяни. Завершилася церемонія прощання символічно: видатного композитора провели в останню путь гучними оплесками.
Поховали Сергія Євгенійовича на Федорівському кладовищі поруч із його дружиною, з якою він прожив у шлюбі 44 роки і яка була його незмінною музою. Дружина музиканта пішла з життя менш як рік тому.
Міський голова висловив щирі співчуття родині та всій культурній спільноті, наголосивши, що хоча земний шлях композитора завершився, його музика вічно житиме в історії міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.
Серце легендарного митця зупинилося на 68-му році життя. Сергій Шишкін був знаковою постаттю для української культури та автором гімну рідного міста. Його внесок у розвиток музичного мистецтва Володимирської громади є неоціненним.
Чин похорону відбувся у соборі Різдва Христового. Віддати останню шану маестро прийшли рідні, колеги по творчому цеху та численні містяни. Завершилася церемонія прощання символічно: видатного композитора провели в останню путь гучними оплесками.
Поховали Сергія Євгенійовича на Федорівському кладовищі поруч із його дружиною, з якою він прожив у шлюбі 44 роки і яка була його незмінною музою. Дружина музиканта пішла з життя менш як рік тому.
Міський голова висловив щирі співчуття родині та всій культурній спільноті, наголосивши, що хоча земний шлях композитора завершився, його музика вічно житиме в історії міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП на Львівщині
Сьогодні, 21:05
На Волині попрощалися з видатним музикантом Сергієм Шишкіним
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 26 січня
Сьогодні, 20:00
Рекорд Євро: 18-річний волинянин Ілля Приходько вписав своє ім’я в історію футзалу. ВІДЕО
Сьогодні, 19:48