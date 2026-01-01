Рекорд Євро: 18-річний волинянин Ілля Приходько вписав своє ім’я в історію футзалу. ВІДЕО
Сьогодні, 19:48
Гравець національної збірної України з футзалу Ілля Приходько, уродженець села Прилісне на Волині, відзначився результативною дією у матчі фінальної частини чемпіонату Європи-2026 проти Литви. Волинянин віддав гольову передачу на Даниїла Абакшина, який зробив рахунок 4:0 на користь української збірної.
Цей матч став історичним для волинянина — у віці 18 років і 72 дні Ілля Приходько став наймолодшим гравцем в історії чемпіонатів Європи з футзалу, повідомляє ВолиньПост.
Загалом у цьому поєдинку збірна України здолала команду Литви з рахунком 4:1 та продовжує боротьбу за вихід із групи. Свій наступний матч «синьо-жовті» проведуть проти збірної Чехії.
ВолиньPost надсилає щирі вітання волинянину з історичним досягненням та бажає подальших успіхів у складі національної збірної України.
Довідково:
18-річний Ілля Приходько виступає за футзальний клуб «Ураган» (Івано-Франківськ) та національну збірну України з футзалу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Цей матч став історичним для волинянина — у віці 18 років і 72 дні Ілля Приходько став наймолодшим гравцем в історії чемпіонатів Європи з футзалу, повідомляє ВолиньПост.
Загалом у цьому поєдинку збірна України здолала команду Литви з рахунком 4:1 та продовжує боротьбу за вихід із групи. Свій наступний матч «синьо-жовті» проведуть проти збірної Чехії.
ВолиньPost надсилає щирі вітання волинянину з історичним досягненням та бажає подальших успіхів у складі національної збірної України.
Довідково:
18-річний Ілля Приходько виступає за футзальний клуб «Ураган» (Івано-Франківськ) та національну збірну України з футзалу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 26 січня
Сьогодні, 20:00
Рекорд Євро: 18-річний волинянин Ілля Приходько вписав своє ім’я в історію футзалу. ВІДЕО
Сьогодні, 19:48
Путін може застосувати хімзброю масового ураження, якщо війна зайде в глухий кут, - ЗМІ
Сьогодні, 19:08
Як працює Центр ментального здоров'я на Волині
Сьогодні, 18:24