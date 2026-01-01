Рекорд Євро: 18-річний волинянин Ілля Приходько вписав своє ім’я в історію футзалу. ВІДЕО

Гравець національної збірної України з футзалу, уродженець села Прилісне на Волині, відзначився результативною дією у матчі фінальної частини чемпіонату Європи-2026 проти Литви. Волинянин віддав гольову передачу на, який зробив рахунок 4:0 на користь української збірної.Цей матч став історичним для волинянина —, повідомляєЗагалом у цьому поєдинку збірна України здолала команду Литви з рахунком 4:1 та продовжує боротьбу за вихід із групи. Свій наступний матч «синьо-жовті» проведуть проти збірної Чехії.18-річний Ілля Приходько виступає за футзальний клуб «Ураган» (Івано-Франківськ) та національну збірну України з футзалу.