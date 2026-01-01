Рекорд Євро: 18-річний волинянин Ілля Приходько вписав своє ім’я в історію футзалу. ВІДЕО

Рекорд Євро: 18-річний волинянин Ілля Приходько вписав своє ім’я в історію футзалу. ВІДЕО
Гравець національної збірної України з футзалу Ілля Приходько, уродженець села Прилісне на Волині, відзначився результативною дією у матчі фінальної частини чемпіонату Європи-2026 проти Литви. Волинянин віддав гольову передачу на Даниїла Абакшина, який зробив рахунок 4:0 на користь української збірної.

Цей матч став історичним для волинянина — у віці 18 років і 72 дні Ілля Приходько став наймолодшим гравцем в історії чемпіонатів Європи з футзалу, повідомляє ВолиньПост.

Загалом у цьому поєдинку збірна України здолала команду Литви з рахунком 4:1 та продовжує боротьбу за вихід із групи. Свій наступний матч «синьо-жовті» проведуть проти збірної Чехії.

ВолиньPost надсилає щирі вітання волинянину з історичним досягненням та бажає подальших успіхів у складі національної збірної України.

Довідково:
18-річний Ілля Приходько виступає за футзальний клуб «Ураган» (Івано-Франківськ) та національну збірну України з футзалу.


