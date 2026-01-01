Путін може застосувати хімзброю масового ураження, якщо війна зайде в глухий кут, - ЗМІ

За даними українських військових, російські окупанти використовували небезпечні хімічні речовини понад 9 000 разів з початку війни - 6 540 разів тільки минулого року.



Значною мірою це пов'язано з використанням гранат, наповнених газами для придушення заворушень, такими як CS і CN.



Українські та європейські чиновники заявляють, що російські підрозділи також іноді вдавалися до хлорпікрину, задушливої речовини, вперше застосованої в Першій світовій війні.



За інформацією видання, західні чиновники побоюються, що хімічні речовини, про які повідомила Україна, можуть не відображати повного масштабу російського арсеналу.



"У столицях союзників стурбовані, що затяжна або тупикова війна в Україні може підштовхнути Кремль до застосування більш небезпечної зброї масового ураження. Путін неодноразово брязкав ядерною зброєю, при цьому демонстративно зберігаючи мовчання про хімічну або біологічну зброю масового ураження", - зазначило The Times.



Після отруєння Олексія Навального у 2020 році дослідницька група Bellingcat дійшла висновку, що російська програма з розробки нервово-паралітичної речовини "Новачок" тривала "значно довше офіційно оголошеної дати закриття".



Згідно з їхнім розслідуванням, вчені, які брали участь у розробці нервово-паралітичної речовини, були переведені в нібито цивільні інститути, що дозволило продовжувати роботу над хімічною зброєю під прикриттям медичних і промислових досліджень.



Співробітники двох таких організацій - Державного інституту експериментальної військової медицини та Наукового центру "Сигнал" - були названі ключовими фігурантами в удосконаленні та "озброєнні" "Новачка" аж до 2010-х років.



"Можна з упевненістю припустити, що російська програма хімічної зброї все ще існує. Якби "Новачок" був використаний у ширших масштабах, це могло б мати колосальні наслідки", - сказав колишній офіцер британської армії Хеміш де Бретон-Гордон.



Колишній командувач Об'єднаним командуванням збройних сил Великої Британії Генерал сер Річард Барронс, стверджує, що перехід до більш смертоносної хімічної зброї був би для Москви невигідним кроком, оскільки принесе мало військової вигоди та великі витрати.



"Ви привертаєте увагу до воєнного злочину, ви ризикуєте зіткнутися з відповідними заходами, і це палиця з двома кінцями - ви можете піддати ризику власні сили", наприклад, якщо зміниться напрямок вітру", - зазначив він.



Однак, за словами Барронса, спокуса використовувати таку зброю може виникнути, "якщо ви опинитеся в ситуації, коли ставки надзвичайно високі, коли на кону стоїть виживання країни".



Росія використовує хімзброю на фронті



Нагадаємо, у липні минулого року стало відомо, що СБУ зафіксувала понад 10 тисяч випадків застосування хімічної зброї російськими військами проти Сил оборони з початку повномасштабної війни.



Правоохоронці з'ясували, що російські підрозділи систематично використовують аерозольні гранати з токсичними речовинами CS і CN, а також ампули з хлорпікрином, щоб виманити українських військових із позицій під вогонь.



Найбільшу кількість таких фактів зафіксовано на східному напрямку, а також під час ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області.

