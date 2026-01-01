Як працює Центр ментального здоров'я на Волині

Як працює Центр ментального здоров'я на Волині
У Центрі ментального здоровʼя у Камені-Каширському за понад чотири місяці роботи прийняли амбулаторно майже 800 пацієнтів, десятьом людям надали допомогу удома.

Центр працює на базі Камінь-Каширської райлікарні в межах Всеукраїнської програми з підтримки ментального здоровʼя "Ти як?". Про це Суспільному розповів керівник, лікар-психіатр Ростислав Головейчук.

Військовослужбовець Максим — один із пацієнтів Центру ментального здоров’я. Воїну 22 роки, родом він із Запоріжжя. До лав Збройних сил долучився у 18.

"Я познайомився з психологами й був дуже здивований, що так привітно віднеслися. Приємно поспілкуватись з гарними людьми та, в принципі, адаптуватися до звичайного життя", — сказав пацієнт.

Після кількох консультацій з психологом, каже військовослужбовець Максим, знайшов внутрішній ресурс для реабілітації.

"Сприймати це як відновлення, а не як висміювання себе. Це дуже допомагає, якщо ти розумієш що ніхто з тебе сміятися не буде. Тут, як в лікарні: є проблема — лікують, нема проблеми — не лікують. Просто спілкуються, це дуже допомагає з поверненням до звичайного життя", — додав він.

Як зауважив керівник Ростислав Головейчук, з початком повносмаштабного вторгнення змінилася структура звернення за психіатричною допомогою. На перше місце вийшли тривожні та депресивні розлади, а також розлади повʼязані з гострими реакціями на стрес, постравматичні розлади, що характерні для військових.

До Центру ментального здоров’я входять дві мультидисциплінарні команди: команда амбулаторної психологічної допомоги та команда, що надає послуги з виїздом на дім та за допомогою засобами звʼязку.

У складі кожної групи є лікар-психіатр, клінічний психолог та соціальний працівник. У стаціонарному відділі також присутня медична сестра.

"До нашого центру можна звернутися як самозверненням, так і за направленням сімейного лікаря. Всі послуги, які надаються в нашому центрі, є безоплатними, фінансування здійснюється національною службою здоровʼя", — розповів він.

У Центрі ментального здоровʼя нададуть психологічну допомогу всім охочим, особлива ж увага — робота з військовими, каже психологиня Лариса Балабаш.

"У роботі з військовими використовуємо діагностичні методи: клінічне інтервʼю, спостереження за ними, опитувальник, тести для визначення їхнього стану. І психоосвітні методи: проводимо розʼяснення, що відбувається з психікою, як вона реагує на пережитий травматичний досвід", — сказала клінічна психологиня.

Також застосовують стабілізаційні методи: дихальні техніки та техніки заземлення, мʼязова релаксація.

