Москва хоче, аби Україна та РФ розподіляли електроенергію з ЗАЕС, - ЗМІ
Сьогодні, 15:11
Росія хоче, аби вони з українцями спільно розподіляли виробництво електроенергії з окупованої Запорізької атомної електростанції.
Про це пише УП з посиланням на Politico.
За даними видання, американські посадовці заявили, що значна частина переговорів цього тижня була зосереджена на економіці, а також на тому, хто контролює Запорізьку атомну електростанцію, яку окупують російські війська.
"Жодної угоди досягнуто не було, але поштовх — підтримуваний Москвою — полягає в тому, щоб Україна та Росія спільно розподіляли виробництво електроенергії з цієї станції, яка є найбільшою в Європі", - йдеться в повідомленні.
Наразі невідомо, йдеться про 50% на 50% чи інше співвідношення.
"Обидві сторони починають уявляти, що вони можуть отримати від миру, наприклад план процвітання для України, а також деякі з цих можливостей для Росії укладати ділові угоди зі Сполученими Штатами", — сказав другий посадовець.
У 2025 році міністерство закордонних справ РФ заявляло, що держава-агресор "не вважає за можливе" передачу української Запорізької АЕС або контролю над нею Україні чи будь-якій іншій країні.
