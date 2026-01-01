РФ намагається прорвати кордон на Харківщині та створити «буферну зону»





Як повідомляє Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.



За його словами, на Куп’янському напрямку російські війська регулярно намагаються проводити наступальні дії, однак безрезультатно. Попри постійні атаки, противнику не вдається досягти тактичних успіхів.



Водночас армія РФ майже не застосовує важку бронетехніку на цій ділянці фронту. Замість цього окупанти наступають малими піхотними групами чисельністю від 15 до 20 осіб.



Спроба створити "буферну зону"



Як зазначив Трегубов, російське командування прагне сформувати так звану "буферну зону" в Харківській та Сумській областях на слобожанському напрямку. Однак ці плани наразі зриваються Силами оборони України.



Зокрема, нещодавно українські десантники зірвали спробу військ РФ створити плацдарм для подальшого наступу в напрямку населеного пункту Хотінь.



Бої у Харківській області



Раніше у ДПСУ повідомляли, що російські війська здійснили спробу прориву державного кордону в районі села Дігтярне Харківської області. Сили оборони України відбили атаку та знищили понад 20 російських військових.



Також зафіксовано намагання противника розширити зону бойових дій у напрямку сусідніх населених пунктів - Круглого та Бугруватки.



Крім того, в останній період російська армія посилила активність у Харківській області. Зокрема, 15 січня у 13-й бригаді Національної гвардії України "Хартія" повідомили про відбиття штурму в напрямку Липців, у ході якого було ліквідовано близько 70 окупантів.

