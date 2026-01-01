Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 26 січня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 26 січня



Луцьк



Хмарна погода. Без опадів. Ожеледиця. Слабка ожеледь. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-3° тепла.



Область



Хмарна погода☁️Місцями невеликий мокрий сніг, вдень з дощем. Ожеледиця. Слабка ожеледь.



Вітер південно-східний, 7-12 м/с., місцями пориви 15-20 м/с.



Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 26 січня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Прогноз погоди на 26 січняХмарна погода. Без опадів. Ожеледиця. Слабка ожеледь. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-3° тепла.Хмарна погода☁️Місцями невеликий мокрий сніг, вдень з дощем. Ожеледиця. Слабка ожеледь.Вітер південно-східний, 7-12 м/с., місцями пориви 15-20 м/с.Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію