Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 26 січня

Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 26 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 26 січня

Луцьк

Хмарна погода. Без опадів. Ожеледиця. Слабка ожеледь. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-3° тепла.

Область

Хмарна погода☁️Місцями невеликий мокрий сніг, вдень з дощем. Ожеледиця. Слабка ожеледь.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с., місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

