Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 26 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 26 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 26 січня
Луцьк
Хмарна погода. Без опадів. Ожеледиця. Слабка ожеледь. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-3° тепла.
Область
Хмарна погода☁️Місцями невеликий мокрий сніг, вдень з дощем. Ожеледиця. Слабка ожеледь.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с., місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
