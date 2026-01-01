Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП на Львівщині

У Сокільниках у неділю, 25 січня, сталася ДТП за участю квадроцикла і маршрутки. Водієм квадроцикла був народний депутат від “Слуги народу” Орест Саламаха.Про це повідомив Ігор Зінкевич. Спочатку була інформація, що Ореста Саламаху реанімували та везуть в лікарню. Відтак Зінкевич повідомив, що депутат помер в лікарні о 20:00 год.Орест Саламаха був обраний у Верховну Раду в 2019 році по 121 мажоритарному окрузі від Дрогобиччини. Був головою підкомітету з питань місцевих бюджетів та бюджетної підтримки регіонального розвитку Комітету Верховної Ради України з питань бюджету25 березня Оресту Саламасі мало виповнитися 35 років. У нього залишилася дружина та троє дітей.