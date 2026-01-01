Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП на Львівщині

Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП на Львівщині
У Сокільниках у неділю, 25 січня, сталася ДТП за участю квадроцикла і маршрутки. Водієм квадроцикла був народний депутат від “Слуги народу” Орест Саламаха.

Про це повідомив Ігор Зінкевич. Спочатку була інформація, що Ореста Саламаху реанімували та везуть в лікарню. Відтак Зінкевич повідомив, що депутат помер в лікарні о 20:00 год.

Орест Саламаха був обраний у Верховну Раду в 2019 році по 121 мажоритарному окрузі від Дрогобиччини. Був головою підкомітету з питань місцевих бюджетів та бюджетної підтримки регіонального розвитку Комітету Верховної Ради України з питань бюджету

25 березня Оресту Саламасі мало виповнитися 35 років. У нього залишилася дружина та троє дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП на Львівщині
Сьогодні, 21:05
Косметика Rejuran в Україні — професійне відновлення шкіри з полінуклеотидами
Сьогодні, 20:54
На Волині попрощалися з видатним музикантом Сергієм Шишкіним
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 26 січня
Сьогодні, 20:00
Рекорд Євро: 18-річний волинянин Ілля Приходько вписав своє ім’я в історію футзалу. ВІДЕО
Сьогодні, 19:48
Медіа
відео
1/8