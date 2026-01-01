26 січня на Волині: гортаючи календар

День народження сьогодні, 26 січня, святкують ексдепутат Волинської обласної ради(на фото), юрист, голова Городищенської громади, громадський діяч, пластункаІменини 26 січня святкують Аркадій, Арсеній, Гаврило, Давид, Іван, Петро, Семен, Федір, Пилип, Марія.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день митника.В Україні сьогодні відзначають День працівника контрольно-ревізійної служби.26 січня також святкують Всесвітній день екологічної освіти. Започаткували свято міжнародні організації, а подію приурочили тому, щоб показати людству, які проблеми з забрудненням довкілля існують, і як вони впливають на здоров’я та якість життя.