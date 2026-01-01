26 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження сьогодні, 26 січня, святкують ексдепутат Волинської обласної ради Святослав Кравчук (на фото), юрист Юрій Бондарук, голова Городищенської громади Світлана Соколюк, громадський діяч Богдан Мойса, пластунка Тетяна Сеник-Лапковська.
Іменини 26 січня святкують Аркадій, Арсеній, Гаврило, Давид, Іван, Петро, Семен, Федір, Пилип, Марія.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день митника.
В Україні сьогодні відзначають День працівника контрольно-ревізійної служби.
26 січня також святкують Всесвітній день екологічної освіти. Започаткували свято міжнародні організації, а подію приурочили тому, щоб показати людству, які проблеми з забрудненням довкілля існують, і як вони впливають на здоров’я та якість життя.
