Курс валют на 26 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це повідомили на сайті Національного банку.



Курс долара

1 долар США — 43,13 (-3 коп.)



Курс євро

1 євро — 50,65 (+13коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 12,04 (+4 коп.)

