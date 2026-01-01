В Україні білоруська шпигунка працювала під прикриттям журналістки, - СБУ

В Україні білоруська шпигунка працювала під прикриттям журналістки, - СБУ
Викрили шпигунку з білоруського кґб, яка намагалась інфільтруватись до одного з підрозділів української воєнної розвідки.

Про це повідомили Служба безпеки України та Головне управління розвідки.

35-річну ворожу агентку затримали в Києві, їй оголошено підозру в шпигунстві.

У межах спецоперації, яка тривала декілька місяців, співробітники СБУ та власної безпеки ГУР документували злочинну білоруської шпигунки та вели з нею оперативну гру ― під виглядом секретних даних їй “згодовували” дезінформацію.

Агентка працювала на білоруське кґб з 2015 року. У 2020 її відрядили для агентурної роботи на територію України. Прикриттям слугувала журналістська діяльність ― після роботи на підсанкційному каналі медведчука“112” шпигунка влаштувалась в одне із провідних медіа України.
В Україні білоруська шпигунка працювала під прикриттям журналістки, - СБУ

Далі за наказом куратора під легендою необхідності медобстеження жінка виїхала на додатковий інструктаж в одну з країн ЄС. Від чекістів вона отримала завдання збирати інформацію про білорусів і росіян, які воюють проти держави-агресора на боці України.

Також білоруська шпигунка повинна була встановити зв’язки з працівниками посольства КНР в Києві, аби зібрати інформацію про діяльність китайських дипломатів в Україні.

Після збору об’ємної доказової бази ворожу агентку затримали в Києві, вилучили смартфон та диктофон, які вона використовувала для збору закритих відомостей.
В Україні білоруська шпигунка працювала під прикриттям журналістки, - СБУ

Наразі шпигунка перебуває під вартою. Їй загрожує 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
В Україні білоруська шпигунка працювала під прикриттям журналістки, - СБУ
В Україні білоруська шпигунка працювала під прикриттям журналістки, - СБУ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Білорусь, шпигунка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Бійці «Альфи» СБУ знищили 15 ворожих літаків
Сьогодні, 10:35
Волиняни прощатимуться із Героєм Миколою Слісарем
Сьогодні, 10:18
В Україні білоруська шпигунка працювала під прикриттям журналістки, - СБУ
Сьогодні, 10:03
У ЛУЦЬКУ ВИБУХИ! Над містом шахеди: оперативна інформація в Telegram
Сьогодні, 10:00
Російські дрони - знову над Волинню: що відомо
Сьогодні, 09:33
Медіа
відео
1/8