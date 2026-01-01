Рідні майже 2 роки чекали звістку: підтвердили загибель на війні волинянина

Сумна і болюча звістка чорним птахом прилетіла у Дубівську громаду на Волині: підтвердили загибель на війні Олександра Васильчука.

Про це у фейсбуці повідомила Дубівська громада.

Майже два роки тому, 2 лютого 2024 року, під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну, її свободу і незалежність, в результаті артилерійського обстрілу, в населеному пункті Новопрокопівка Пологівського району Запорізької області, загинув житель села Вербка, стрілець – санітар другого відділення третього взводу оперативного призначення другої роти четвертого батальйону оперативного призначення - Олександр Володимирович Васильчук.

Увесь цей час Олександр Васильчук рахувався безвісти зниклим…Важко навіть уявити з яким болем, тривогою, розпачем і все ж таки крихітною, але надією, майже два роки жили його рідні та близькі….Але війна жорстока і нині наш Герой повертається додому назавжди, аби віднайти вічний спокій на рідній землі.

Деталі щодо скорботної зустріч, прощання та чин похорону Героя повідомлять згодом.

«Висловлюємо щирі співчуття дружині, сину, мамі, усім рідним та близьким, усім хто знав, шанував і любив Олександра Васильчука! Вічна пам'ять і незгасима слава нашому Герою!» - зазначили у громаді.

