Форвард з Луцька відмовився виступати за німецький клуб іхоче змінити команду

Форвард з Луцька відмовився виступати за німецький клуб іхоче змінити команду
Український нападник "Байєра" лучанин Артем Степанов, який виступає за "Нюрнберг" на правах оренди, має намір достроково припинити співпрацю з німецьким клубом.

18-річний форвард не бачить для себе перспектив у Другій Бундеслізі і розраховує якнайшвидше змінити команду вже в поточне трансферне вікно, - повідомляє OBOZ.ua.

Як повідомляє BILD, Степанов офіційно повідомив керівництво "Нюрнберга" про бажання розірвати орендну угоду. За інформацією видання, українець розраховує на новий варіант оренди до закриття зимового трансферного вікна, яке в Німеччині завершиться 2 лютого, і сам клуб не виключає дострокового припинення угоди.

Раніше головний тренер "Нюрнберга" Мирослав Клозе публічно заперечував ймовірність термінового розставання з нападником, однак визнавав посилення конкуренції в атаці після появи Піта Скобела. При цьому результати на полі складаються не на користь Степанова: у 13 матчах Другої Бундесліги він не відзначився голами та створив мінімум небезпечних моментів, тоді як Скобел за обмеженого ігрового часу став одним із найактивніших форвардів команди за ударами.

Степанов, якого в Німеччині та Україні часто порівнюють з Ерлінгом Голандом через зріст, зачіску та манеру гри, є гравцем молодіжної збірної України і вважається одним із найперспективніших нападників свого покоління. Влітку 2025 року він був відданий "Байєром" в оренду до "Нюрнберга", однак тепер його перебування в німецькому клубі близьке до дострокового завершення.

Як відомо, у квітні минулого року Степанов видав яскраву кінцівку в матчі 10-го туру Молодіжної ліги НФС (Ліга A) у Німеччині проти ровесників з "Айнтрахта" U19. На 81-й хвилині наш співвітчизник забив неймовірний м'яч п'ятою в дотик після прострілу — у стилі Златана Ібрагімовича.

Восени 2024-го Степанов став наймолодшим представником нашої країни, який зіграв у матчі Ліги чемпіонів. Уродженець Луцька з'явився на полі в найпрестижнішому європейському клубному турнірі у віці 17 років років, трьох місяців і шести днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, спорт, футбол
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рідні майже 2 роки чекали звістку: підтвердили загибель на війні волинянина
Сьогодні, 09:23
Росія атакувала Україну: є загиблі на Київщині, також били по Одесі й Кривому Рогу
Сьогодні, 09:13
Форвард з Луцька відмовився виступати за німецький клуб іхоче змінити команду
Сьогодні, 08:25
У Луцьку через лід прорвало трубу і підтопило багатоповерхівку. ВІДЕО
Сьогодні, 07:31
На Волині один із найнижчих показників розлучень в Україні
Сьогодні, 05:28
Медіа
відео
1/8