Форвард з Луцька відмовився виступати за німецький клуб іхоче змінити команду





18-річний форвард не бачить для себе перспектив у Другій Бундеслізі і розраховує якнайшвидше змінити команду вже в поточне трансферне вікно, - повідомляє



Як повідомляє BILD, Степанов офіційно повідомив керівництво "Нюрнберга" про бажання розірвати орендну угоду. За інформацією видання, українець розраховує на новий варіант оренди до закриття зимового трансферного вікна, яке в Німеччині завершиться 2 лютого, і сам клуб не виключає дострокового припинення угоди.



Раніше головний тренер "Нюрнберга" Мирослав Клозе публічно заперечував ймовірність термінового розставання з нападником, однак визнавав посилення конкуренції в атаці після появи Піта Скобела. При цьому результати на полі складаються не на користь Степанова: у 13 матчах Другої Бундесліги він не відзначився голами та створив мінімум небезпечних моментів, тоді як Скобел за обмеженого ігрового часу став одним із найактивніших форвардів команди за ударами.



Степанов, якого в Німеччині та Україні часто порівнюють з Ерлінгом Голандом через зріст, зачіску та манеру гри, є гравцем молодіжної збірної України і вважається одним із найперспективніших нападників свого покоління. Влітку 2025 року він був відданий "Байєром" в оренду до "Нюрнберга", однак тепер його перебування в німецькому клубі близьке до дострокового завершення.



Як відомо, у квітні минулого року Степанов видав яскраву кінцівку в матчі 10-го туру Молодіжної ліги НФС (Ліга A) у Німеччині проти ровесників з "Айнтрахта" U19. На 81-й хвилині наш співвітчизник забив неймовірний м'яч п'ятою в дотик після прострілу — у стилі Златана Ібрагімовича.



Восени 2024-го Степанов став наймолодшим представником нашої країни, який зіграв у матчі Ліги чемпіонів. Уродженець Луцька з'явився на полі в найпрестижнішому європейському клубному турнірі у віці 17 років років, трьох місяців і шести днів.

