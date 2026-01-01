У Луцьку через лід прорвало трубу і підтопило багатоповерхівку. ВІДЕО





Як розповіла мешканка однієї з квартир у будинку Ліна Плахтій, серед ночі вигрібала воду, яка лилася зі стояка в під'їзді, після чого повідомили про проблему комунальників, - повідомляє



"В під’їзді зі стелі лилась вода і то так лилась, як хтось з відра ллє. Тільки підлога до моїх дверей похила і ллється вода мені просто в квартиру. Але вона не наллялася, бо я вчасно схаменулася: почала вигрібати ту воду", — пригадала пенсіонерка.



Вода текла з сьомого поверху й до першого, розповів мешканець будинку Валерій. Працівники житлово-комунального підприємства №2, з його слів, зреагували на проблему та відігрівали стічну трубу. Така проблема в будинку, додав чоловік, не перший рік.



"Було замерзше. Як тільки пішла відлига, а з даху стояк був прихвачений і куди воно має йти?! Вони вчора прийшли, відігріли, але кажуть, що ми не можемо далі гріти, бо тут десь пластмасовий кусок стоїть. Вранці прийшли, то сама по собі відійшла. Той лід весь скинули на низ, я з прибиральницею допомагав прибирати" — каже лучанин.



Станом на обідню пору 27 січня ливнівку очистили від льоду та води, розповів директор ЖКП №2 Микола Романюк. Також він додав: у мешканців будинку на бульварі Івана Газюка, 1а — заборгованість перед комунальним підприємством 95600 гривень.





