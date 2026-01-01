Літаки Mirage 2000 і ракети ППО: Федоров анонсував пакет допомоги від Франції

Михайло Федоров за підсумками бесіди з міністром Збройних сил Франції Катрін Вотрен анонсував посилення системи ППО України та додаткове постачання літаків Mirage 2000−5.



Про це глава українського військового відомства написав 27 січня на своїй сторінці у Facebook, - пише



«Розраховуємо на постачання боєприпасів від Франції — як для систем ППО SAMP/T і Crotale, так і далекобійних засобів. Вдячний за готовність найближчим часом передати додаткові ракети французького виробництва», — заявив Федоров.



Крім того, очільник Міноборони анонсував додаткове постачання з Франції літаків Mirage 2000−5 і наголосив, що такий варіант суттєво посилить можливості України в повітрі.



«Очікуємо на додаткове постачання літаків — це суттєве посилення наших можливостей у повітрі. Відзначив принципову позицію Франції щодо обмеження діяльності „тіньового флоту“ Росії. Скорочення ресурсів ворога — ключовий фактор зниження його здатності фінансувати війну», - підсумував Федоров.



17 листопада 2025 року президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа підписав із президентом Франції Емманюелем Макроном «історичну угоду» про посилення України.



Глава української держави одразу після підписання оголосив, що Україна зробила «історичне замовлення» на 100 літаків Rafale для оснащення Сил оборони.



18 листопада американське видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна планує закупити близько сотні французьких бойових літаків Rafale, виробником яких є компанія Dassault Aviation. Також програма включатиме інше високотехнологічне озброєння, зокрема, системи ППО SAMP-T, сучасні радіолокаційні комплекси та бойові безпілотники, повідомляли журналісти.



Крім того, президент Макрон у листопаді 2025 року повідомляв, що нові модифіковані SAMP/Т перебувають на етапі розроблення, і що Україна отримає їх першою — у межах 10-річної оборонної угоди, яку підписали дві країни.



23 грудня оглядач French Aid to Ukraine повідомив, що Франція вирішила надати Україні перший оновлений комплекс протиповітряної оборони SAMP/T NG у 2026 році.

