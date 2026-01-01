28 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження 28 січня відзначає журналістка Ірина Новосад (на фото).
Також сьогодні святкують день народження медійниця Альона Трохимчук, легендарний екснападник луцької "Волині" Володимир Мозолюк та колишній начальник Управління СБУ у Волинській області Володимир Мельникович.
Іменинники цього дня: Володимир, Георгій, Ольга.
Вітаємо всіх, у кого сьогоднішній день святковий, бажаємо щастя, добра та радості від життя та натхнення в улюбленій справі.
Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день захисту персональних даних.
Це свято було засновано для того, щоб користувачі мережі не забували про дотримання правил поведінки в Інтернеті, які допомагають убезпечити їх віртуальне та реальне життя.
Захист персональних даних повинен здійснюватися із застосуванням відповідних заходів безпеки, що унеможливлює випадкове або несанкціоноване знищення чи випадкову втрату, а також запобігає несанкціонованому доступу, модифікації та поширення особистої інформації.
