28 січня на Волині: гортаючи календар

День народження 28 січня відзначає журналістка(на фото).Також сьогодні святкують день народження медійниця, легендарний екснападник луцької "Волині"та колишній начальник Управління СБУ у Волинській областіІменинники цього дня: Володимир, Георгій, Ольга.Вітаємо всіх, у кого сьогоднішній день святковий, бажаємо щастя, добра та радості від життя та натхнення в улюбленій справі.Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день захисту персональних даних.Це свято було засновано для того, щоб користувачі мережі не забували про дотримання правил поведінки в Інтернеті, які допомагають убезпечити їх віртуальне та реальне життя.Захист персональних даних повинен здійснюватися із застосуванням відповідних заходів безпеки, що унеможливлює випадкове або несанкціоноване знищення чи випадкову втрату, а також запобігає несанкціонованому доступу, модифікації та поширення особистої інформації.