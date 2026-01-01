Волинські патрульні показали, як допомагають водіям на дорогах. ФОТО

Патрульні поліцейські систематично допомагають громадянам на дорогах області.Фотозвіт патрульні поліцейські опублікували на своїй стоірнці у фейсбуці."Щодня патрульні допомагають водіям, які через складні погодні умови потрапили в негоду на дорозі. Інспектори виштовхують автомобілі із заметів, знаходять підмогу для буксирування, регулюють дорожній рух та посилено патрулюють проблемні ділянки доріг", - йдеться у дописі на сторінці поліцейських.Патрульні нагадують водіям, що потрібно враховувати дорожню обстановку та погодні умови під час руху, бути уважними й берегти себе.