Чи можна робити монтаж металочерепиці взимку: міфи, реалії та приховані переваги

Як часто ви чуєте інформацію про те, що покрівельні роботи варто робити тільки в теплий період часу? Впевнені, що досить часто. Саме через це у будівельній сфері з початком перших морозів зовнішні процеси “ консервуються” до весни. Але професійні монтажники кажуть про те, що навіть взимку монтувати дах з металочерепиці цілком можливо.



Ми поспілкувались зі спеціалістами у цій сфері та вирішили розібратись, чому зимовий монтаж є раціональним рішенням, які вигоди він несе власнику будинку та як правильно організувати процес, щоб отримати максимальну якість за менші гроші.



Сніг проти дощу: чому волога взимку менш небезпечна?

Одним з головних страхів забудовників взимку є наявність опадів. Проте, якщо порівняти дощ і сніг з точки зору саме будівельних (монтажних) робіт, сніг є більш “дружнім” до конструкцій будинку.



Наприклад, коли під час монтажу кроквяної системи або обрешітки йде літня злива, вода миттєво просочує деревину, стікає по стінах всередину приміщення та може пошкодити перекриття. А от зі снігом все трохи легше: при мінусовій температурі він залишається у сухому стані, тож його можна просто змісти звичайним віником з робочої поверхні. При цьому, волога не вбирається в матеріал, а конструкція залишається сухою.



Якість матеріалів: переваги «зимового» лісу

До речі, факт, на якому не так часто наголошують, але він є дуже важливим: пиломатеріали, заготовлені взимку, вважаються більш якісними для зведення даху. І все це через низку причин.



1. Природна сушка: зимовий ліс має менший відсоток вологості, оскільки рух соків у дереві зупиняється.



2. Стійкість до грибка: при низьких температурах грибок і пліснява не розмножуються. Дерево встигає «звикнути» до конструкції в стабільних умовах.



3. Менша деформація: зимова деревина сохне більш рівномірно, що мінімізує ризик викручування чи розтріскування крокв навесні.

Тому при використанні металочерепиці разом із якісним «зимовим» лісом, ви отримуєте максимально надійний та довговічний каркас.



Економічна вигода: ціна, черги та терміни

З весни до пізньої осені компанії, що займаються будівельними роботами, мають максимальний попит, тому строки і виготовлення, і монтажу розтягнуті у часі. В той же час зимовий період надає забудовнику три стратегічні переваги:



1. Відсутність черг на виробництві. Заводи з виготовлення металочерепиці менш завантажені. Це означає, що ваше замовлення буде виконано в найкоротші терміни, і вам не доведеться чекати тижнями на свою чергу.



2. Доступність кращих бригад. Висококваліфіковані покрівельники в сезон розписані на місяці вперед. Взимку ж ви можете залучити досвідчених фахівців без тривалого очікування.



3. Гнучкість у ціні. Через зниження загального попиту на ринку, з підрядниками простіше домовитись про вигідні умови або знижки на монтажні роботи.



Технологічні особливості монтажу в морози

Металочерепиця — це той матеріал, який не втрачає своїх властивостей при низьких температурах, вона не стає крихкою, як, наприклад, бітумна металочерепиця. Її цілком можна монтувати при мінусових температурах (до 15°C морозу). Єдине, на що варто звернути увагу, - це робота з добірними елементами та герметиками. Але і в цьому випадку професійні команди використовують спеціальні морозостійкі матеріали, що гарантує герметичність усіх вузлів примикання навіть у морозну погоду.



Що робити, якщо дах перекрити потрібно, але мороз лякає?

І на таке питання спеціалісти мають відповідь. В такому випадку вони пропонують почати підготовчі роботи, які складатимуться з замірів, розрахунків, вибору матеріалу у певному кольорі та хвилі. І це ще не все. На цьому етапі, наприклад, компанія Будмат пропонує послугу: “Зафіксуй ціну”. Ціни на метал мають тенденцію до зростання з початком весняного сезону. Ознайомитись з подробицями можна тут:



Як зафіксувати ціну у виробника?

Для того, щоб трохи заощадити та гарантовано почати роботи з монтажу покрівлі в той час, як погода сприятиме такій роботі, потрібно зробити наступні кроки:



1. Зателефонувати в компанію Будмат.



2. Отримати точний професійний розрахунок покрівлі.



3. Вибрати та погодити вид матеріалу за поточними (зимовими) цінами.



4. Зафіксувати вартість і залишити матеріал на складі або завезти на об'єкт.



5. Розпочати монтаж першим, як тільки з'явиться березневе сонце, не чекаючи загального сезону підвищення цін та дефіциту майстрів.



Тож, як бачимо, зимовий монтаж металочерепиці — це не проблема, а реальна перевага: ви отримуєте якісніші матеріали, відсутність ризику «залити» будинок дощем, економію бюджету та пріоритет зі сторони виробників і монтажників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Одним з головних страхів забудовників взимку є наявність опадів. Проте, якщо порівняти дощ і сніг з точки зору саме будівельних (монтажних) робіт, сніг є більш “дружнім” до конструкцій будинку.Наприклад, коли під час монтажу кроквяної системи або обрешітки йде літня злива, вода миттєво просочує деревину, стікає по стінах всередину приміщення та може пошкодити перекриття. А от зі снігом все трохи легше: при мінусовій температурі він залишається у сухому стані, тож його можна просто змісти звичайним віником з робочої поверхні. При цьому, волога не вбирається в матеріал, а конструкція залишається сухою.До речі, факт, на якому не так часто наголошують, але він є дуже важливим: пиломатеріали, заготовлені взимку, вважаються більш якісними для зведення даху. І все це через низку причин.1.: зимовий ліс має менший відсоток вологості, оскільки рух соків у дереві зупиняється.2.: при низьких температурах грибок і пліснява не розмножуються. Дерево встигає «звикнути» до конструкції в стабільних умовах.3.: зимова деревина сохне більш рівномірно, що мінімізує ризик викручування чи розтріскування крокв навесні.Тому при використанні металочерепиці разом із якісним «зимовим» лісом, ви отримуєте максимально надійний та довговічний каркас.З весни до пізньої осені компанії, що займаються будівельними роботами, мають максимальний попит, тому строки і виготовлення, і монтажу розтягнуті у часі. В той же час зимовий період надає забудовнику три стратегічні переваги:1.. Заводи з виготовлення металочерепиці менш завантажені. Це означає, що ваше замовлення буде виконано в найкоротші терміни, і вам не доведеться чекати тижнями на свою чергу.2.. Висококваліфіковані покрівельники в сезон розписані на місяці вперед. Взимку ж ви можете залучити досвідчених фахівців без тривалого очікування.3.. Через зниження загального попиту на ринку, з підрядниками простіше домовитись про вигідні умови або знижки на монтажні роботи.Металочерепиця — це той матеріал, який не втрачає своїх властивостей при низьких температурах, вона не стає крихкою, як, наприклад, бітумна металочерепиця. Її цілком можна монтувати при мінусових температурах (до 15°C морозу). Єдине, на що варто звернути увагу, - це робота з добірними елементами та герметиками. Але і в цьому випадку професійні команди використовують спеціальні морозостійкі матеріали, що гарантує герметичність усіх вузлів примикання навіть у морозну погоду.І на таке питання спеціалісти мають відповідь. В такому випадку вони пропонують почати підготовчі роботи, які складатимуться з замірів, розрахунків, вибору матеріалу у певному кольорі та хвилі. І це ще не все. На цьому етапі, наприклад, компанія Будмат пропонує послугу: “Зафіксуй ціну”. Ціни на метал мають тенденцію до зростання з початком весняного сезону. Ознайомитись з подробицями можна тут: https://bud-materialy.com.ua/metalocherepytsia/ Для того, щоб трохи заощадити та гарантовано почати роботи з монтажу покрівлі в той час, як погода сприятиме такій роботі, потрібно зробити наступні кроки:1. Зателефонувати в компанію Будмат.2. Отримати точний професійний розрахунок покрівлі.3. Вибрати та погодити вид матеріалу за поточними (зимовими) цінами.4. Зафіксувати вартість і залишити матеріал на складі або завезти на об'єкт.5. Розпочати монтаж першим, як тільки з'явиться березневе сонце, не чекаючи загального сезону підвищення цін та дефіциту майстрів.Тож, як бачимо, зимовий монтаж металочерепиці — це не проблема, а реальна перевага: ви отримуєте якісніші матеріали, відсутність ризику «залити» будинок дощем, економію бюджету та пріоритет зі сторони виробників і монтажників.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію