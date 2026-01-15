Повідомили, коли в Луцьку прощатимуться із загиблим на війні бійцем ММА і тренером Олексієм Бондаренком
Сьогодні, 21:49
В обласному центрі Волині відбудеться прощання із відомим бійце ММА і тренером з Луцька Олексієм Бондаренком, який загинув, захищаючи Батьківщину від російських окупантів.
Про це повідомляють на сайті ЛНТУ.
"Із глибоким сумом інформуємо, що прощання із випускником ЛНТУ, полеглим Захисником України Олексієм Бондаренком, відбудеться у четвер, 29 січня", - йдеться у дописі.
Прощання відбудеться в такому порядку:
10:30 – виїзд від моргу (вул. Стефанника)
11:00 – панахида у Кафедральному соборі Святої Трійці ПЦУ
близько 12:00 – рух траурної колони до місця поховання
Поховання відбудеться у селі Гаразджа на Алеї Слави.
Нагадаємо, військовослужбовець Олексій Бондаренко, якого у Луцька та за його межами знають, як бійця ММА і тренера, загинув 15.01.2026 року на Покровському напрямку Донецької області під час виконання завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності України від вторгнення російської федерації.
Довідка:
Олексій Бондаренко родом він з міста Лисичанськ Луганської області. Займався боксом та паркуром. На Волині жив у Ковелі та Луцьку, займався у місцевих клубах «Скіф» та «Воїн». Професійний боєць ММА, багаторазовий Чемпіон України з ММА, Чемпіон турнірів «Кубок Заходу», «Кубок Сходу» та срібний призер «Кубку Центру».
