Повідомили, коли в Луцьку прощатимуться із загиблим на війні бійцем ММА і тренером Олексієм Бондаренком

В обласному центрі Волині відбудеться прощання із відомим бійце ММА і тренером з Луцька, який загинув, захищаючи Батьківщину від російських окупантів.Про це повідомляють на сайті ЛНТУ."Із глибоким сумом інформуємо, що прощання із випускником ЛНТУ, полеглим Захисником України Олексієм Бондаренком, відбудеться у четвер, 29 січня", - йдеться у дописі.Прощання відбудеться в такому порядку:10:30 – виїзд від моргу (вул. Стефанника)11:00 – панахида у Кафедральному соборі Святої Трійці ПЦУблизько 12:00 – рух траурної колони до місця похованняПоховання відбудеться у селі Гаразджа на Алеї Слави.Нагадаємо,під час виконання завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності України від вторгнення російської федерації.Олексій Бондаренко родом він з міста Лисичанськ Луганської області. Займався боксом та паркуром. На Волині жив у Ковелі та Луцьку, займався у місцевих клубах «Скіф» та «Воїн». Професійний боєць ММА, багаторазовий Чемпіон України з ММА, Чемпіон турнірів «Кубок Заходу», «Кубок Сходу» та срібний призер «Кубку Центру».