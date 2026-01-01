На Харківщині росіяни обстріляли пасажирський потяг, є загиблі
Сьогодні, 21:55
Росіяни у вівторок, 27 січня, поблизу села Язикове Ізюмського району Харківської області атакували безпілотниками пасажирський потяг сполученням Чоп—Харків—Барвінкове. Загинуло три людини, повідомили в обласній прокуратурі.
Про це повідомляє видання NV.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського удару по потягу загинули чотири людини. У вагоні, в який влучив один із дронів, було 18 людей, загалом у потязі - понад 200 людей.
«В будь-якій країні удар дронів по цивільному потягу розглядався б однаково — виключно як тероризм. Це не мало б жодних сумнівів у кваліфікації ані у Європі, ані в Америці, ані в арабському світі, ані в Китаї, ані будь-де ще. Немає і не може бути жодної військової мети в тому, щоб знищити цивільних у вагоні потяга», — наголосив глава держави і заявив, що Росія повинна відповідати за терор.
Зазначається, що було два влучання: одне — біля поїзду, ще одне — у вагон, унаслідок чого сталась пожежа. У потязі перебувало понад 155 пасажирів.
У прокуратурі раніше повідомляли, що відомо про трьох загиблих та двої постраждалих.
Там також уточнили, що росіяни застосувала три ударні безпілотники, попередньо, типу Герань-2.
Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба також повідомляв, що росіяни вдарили трьома дронами типу шахед по потягу, що прямував за маршрутом Барвінкове—Львів—Чоп. У поїзді перебував 291 пасажир.
