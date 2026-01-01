На Харківщині росіяни обстріляли пасажирський потяг, є загиблі

На Харківщині росіяни обстріляли пасажирський потяг, є загиблі
Росіяни у вівторок, 27 січня, поблизу села Язикове Ізюмського району Харківської області атакували безпілотниками пасажирський потяг сполученням Чоп—Харків—Барвінкове. Загинуло три людини, повідомили в обласній прокуратурі.

Про це повідомляє видання NV.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського удару по потягу загинули чотири людини. У вагоні, в який влучив один із дронів, було 18 людей, загалом у потязі - понад 200 людей.

«В будь-якій країні удар дронів по цивільному потягу розглядався б однаково — виключно як тероризм. Це не мало б жодних сумнівів у кваліфікації ані у Європі, ані в Америці, ані в арабському світі, ані в Китаї, ані будь-де ще. Немає і не може бути жодної військової мети в тому, щоб знищити цивільних у вагоні потяга», — наголосив глава держави і заявив, що Росія повинна відповідати за терор.

На Харківщині росіяни обстріляли пасажирський потяг, є загиблі
На Харківщині росіяни обстріляли пасажирський потяг, є загиблі

Зазначається, що було два влучання: одне — біля поїзду, ще одне — у вагон, унаслідок чого сталась пожежа. У потязі перебувало понад 155 пасажирів.

У прокуратурі раніше повідомляли, що відомо про трьох загиблих та двої постраждалих.
На Харківщині росіяни обстріляли пасажирський потяг, є загиблі
На Харківщині росіяни обстріляли пасажирський потяг, є загиблі


Там також уточнили, що росіяни застосувала три ударні безпілотники, попередньо, типу Герань-2.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба також повідомляв, що росіяни вдарили трьома дронами типу шахед по потягу, що прямував за маршрутом Барвінкове—Львів—Чоп. У поїзді перебував 291 пасажир.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Харківщина, війна, обстріл, загибель, злочин, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи можна робити монтаж металочерепиці взимку: міфи, реалії та приховані переваги
Сьогодні, 21:59
На Харківщині росіяни обстріляли пасажирський потяг, є загиблі
Сьогодні, 21:55
Повідомили, коли в Луцьку прощатимуться із загиблим на війні бійцем ММА і тренером Олексієм Бондаренком
Сьогодні, 21:49
Коли і де на Волині виключатимуть світло 28 січня
Сьогодні, 21:16
На Харківщині загинув воїн з Волині Юрій Озимук
Сьогодні, 20:35
Медіа
відео
1/8