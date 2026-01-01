У Луцьку патрульні вночі знайшли п'яного водія без документів
Сьогодні, 01:15
Уночі, 27 січня у Луцьку на вулиці Карпенка Карого патрульні помітили транспортний засіб Renault, який перебував на проїзній частині з увімкненою світловою сигналізацією.
Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.
Поліцейські підійшли до автівки, щоб зʼясувати, чи не потрібна допомога. У салоні перебував 25-річний чоловік, який повідомив, що саме він керував автомобілем.
При перевірці документів інспектори встановили, що у юнака немає реєстраційних документів на авто. Крім того у нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння.
Від проходження огляду на визначення стану алкогольного сп’яніння, як із допомогою приладу Драгер, так і в медичному закладі водій — відмовився.
На містянина винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) та склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Відмова від проходження огляду на визначення стану алкогольного сп’яніння) КУпАП.
Відсутність документів та алкоголь за кермом — це не сміливість, а шлях до не приємних наслідків.
