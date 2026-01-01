На Волині один із найнижчих показників розлучень в Україні





Про це пишуть журналісти сайту новин Луцька та Волині



У першому півріччі 2025 року українці розірвали щонайменше 38,7 тис. шлюбів у судах – утричі більше, ніж у РАЦСах (12,7 тис.). Майже половина розлучень припадає на п'ять регіонів. Найменше розлучаються на заході країни.



Щонайменше 38 671 шлюб розірвали українці у судах за пів року 2025 за даними пошуковика по судових рішеннях «Бабуся». Дніпропетровська область стала абсолютним лідером за кількістю розірваних шлюбів в Україні цьогоріч. За пів року тут розлучилось 5 188 пар – це від 13% усіх судових рішень, знайдених за допомогою пошуковика по судовому реєстру «Бабуся».



Столиця утримує другу позицію: у Києві зафіксовано 3 544 рішення про розлучення (9%). Третє місце посідає Одеська область із показником у 3 121 справу (8%).



Загалом 45% усіх розлучень зосереджено у п’яти регіонах: Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Київській областях та безпосередньо Києві.



На заході країни рівень розлучень традиційно невеликий. У Закарпатській області суди розглянули 777 справ, у Волинській – 829. Це одні з найнижчих показників в Україні, не враховуючи регіони, що постраждали від бойових дій.



У РАЦСах за той самий період було розірвано 12 691 шлюб – утричі менше, ніж у судах. Варто зазначити, що у лідерах ті ж самі регіони, лише з невеликими змінами: перше місце посідає столиця із 1 780 розлученнями, наслідує Дніпропетровська область – 1 252, замикає трійцю Харківська область: 889.



Окрім прифронтових та частково окупованих регіонів, найменше у РАГСах розривали шлюби знову ж на Закарпатті – 171 випадок, у Чернівецькій (239), Тернопільській (247) та Волинській (268) областях.

