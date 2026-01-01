Росія атакувала Україну: є загиблі на Київщині, також били по Одесі й Кривому Рогу

У ніч проти 28 січня російські війська завдали удару по регіонах України. Унаслідок цього пошкодження фіксують, зокрема, у Київській і Дніпропетровській областях, а також в Одесі й Запоріжжі.

Про це повідомила місцева влада українських регіонів, пише Громадське.

Київщина

У Білогородській громаді внаслідок атаки загинули чоловік і жінка, повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Ще четверо людей звернулися по медичну допомогу. Молода жінка й двоє дітей зазнали гострої реакції на стрес, чоловік зазнав отруєння димом. Усім постраждалим оперативно надали необхідну допомогу на місці.

Через атаку пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Сталася пожежа покрівлі й верхнього поверху.

Київ

У Києві під час нічної атаки уламки безпілотника впали на дах двоповерхової нежитлової будівлі у Голосіївському районі. Там виникла пожежа, яку оперативно загасили, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Також у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків БпЛА на проїзну частину дороги, вибуховою хвилею пошкоджені вікна й покрівля 17-поверхового житлового будинку. Постраждалих немає.

Запоріжжя

Рано-вранці росіяни вдарили по Запоріжжю, влучивши у двір багатоповерхівки. Унаслідок удару поранень зазнали 37-річний чоловік та 88-річна жінка. Понад сто квартир і двадцять автівок пошкоджені, виникла пожежа, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Одеса

В Одесі троє постраждалих унаслідок нічного удару рф — з уламковим пораненням госпіталізували 21-річного чоловіка, двом чоловікам надали допомогу на місці. Пошкоджено житлові будинки та релігійні споруди, зазначив керівник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що в Одесі безпілотник влучив у територію православного монастиря, де виникла пожежа.

В Одесі сьогодні оголосили День жалоби за загиблими внаслідок атаки в ніч проти 27 січня.

Кривий Ріг

росіяни вдарили балістичною ракетою по інфраструктурі Кривого Рогу, поранень зазнали 51-річна жінка й 60-річний чоловік, заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

