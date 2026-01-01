Бійці «Альфи» СБУ знищили 15 ворожих літаків

Бійці «Альфи» СБУ знищили 15 ворожих літаків
Упродовж минулого року під удари далекобійних дронів СБУ потрапили п’ять ворожих аеродромі у тилу.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Ворог звик безпечно відчувати себе в глибокому тилу. Але для спецпризначенців «Альфи» Служби безпеки України відстань давно не має значення.

Лише за минулий рік під їхні удари далекобійними дронами потрапили п’ять військових аеродромів. Результат – 15 одиниць авіатехніки ворог вже не підніме в небо. На унікальних кадрах підтверджені ураження:

▪ 11 винищувачів і бомбардувальників: Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, МіГ-31
▪ 3 гелікоптери: Мі-28, Мі-26, Мі-8
▪ 1 транспортний літак: Ан-26

Разом із технікою на аеродромах згоріли склади з боєприпасами та пальним. Таким чином, «Альфа» СБУ завдавала збитків ворогу на понад 1 мільярд доларів США.


