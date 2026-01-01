«На щиті» до рідного дому повертається волинянин Сергій Томашевич

«На щиті» до рідного дому повертається волинянин Сергій Томашевич
Скорботний січень у Ковельській громаді. Ще одна родина втратила близьку людину, а Україна – мужнього Захисника Сергія Томашевича.

Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

«На щиті» повертається додому старший солдат Томашевич Сергій Юрійович, стрілець 2-го мотопіхотного відділення мотопіхотного батальйону військової частини А5002.

Він загинув 19 січня 2026 року внаслідок несумісних з життям поранень, отриманих під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Білицьке Покровського району Донецької області.

Прощатися з полеглим воїном будемо в четвер, 29 січня 2026 року.

Громадянська панахида на площі Героїв Майдану відбудеться о 13.00 год.

Поховають Сергія Томашевича на Алеї Героїв міського кладовища.

«Світла пам’ять і вічна слава Герою!» - зазначив Ігор Чайка.

