«На щиті» до рідного дому повертається волинянин Сергій Томашевич

Сергія Томашевича.



Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.



«На щиті» повертається додому старший солдат Томашевич Сергій Юрійович, стрілець 2-го мотопіхотного відділення мотопіхотного батальйону військової частини А5002.



Він загинув 19 січня 2026 року внаслідок несумісних з життям поранень, отриманих під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Білицьке Покровського району Донецької області.



Прощатися з полеглим воїном будемо в четвер, 29 січня 2026 року.



Громадянська панахида на площі Героїв Майдану відбудеться о 13.00 год.



Поховають Сергія Томашевича на Алеї Героїв міського кладовища.



«Світла пам’ять і вічна слава Герою!» - зазначив Ігор Чайка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

