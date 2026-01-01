На Харківщині після удару росіян по поїзду виявили чотирьох загиблих і фрагменти тіл, - ОВА





Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає



Як зазначив він, минулої доби російські війська атакували Харків і 16 населених пунктів області.



Загарбники задіяли чотири керовані авіаційні бомби та понад 30 безпілотників, серед яких – 15 «Гераней-2», чотири «Ланцети», дві «Молнії», два FPV-дрони та ще вісім невстановленого типу.



Унаслідок ворожої атаки на трасі у Великобурлуцькій громаді постраждали чоловік та жінка віком 59 і 55 років, у Печенігах – двоє чоловіків віком 58 і 76 років та 73-річна жінка.



На залізниці у Барвінківській громаді поранень зазнали 29-річний чоловік і 26-річна жінка.



Через вибух невідомого пристрою в Краснокутську постраждав 14-річний хлопець.



У Харкові російські безпілотники атакували Київський та Слобідський райони. Минулося без пошкоджень і постраждалих.



У Губарівці Богодухівського району внаслідок ворожої атаки пошкоджені електромережі, у Богодухові – скління вікон залізничного вокзалу. У Шипуватому Куп’янського району пошкоджень зазнав автомобіль.



В Ізюмському районі ударами загарбників пошкоджені інтернатна установа та комбайни в Пісках-Радьківських, приватний будинок у Студенку, залізнична інфраструктура, приватний будинок та два автомобілі в Барвінковому.



У Харківському районі через російську атаку пошкоджень зазнали приватний будинок у Слатиному, автомобіль і магазин у Дергачах.



У Чугуївському районі внаслідок ворожого удару пошкоджені два приватні будинки, дві господарчі споруди й автомобіль у Печенігах, три приватні будинки та господарча споруда в Мартовому.



Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 121 людину. Загалом там зареєстровані 17 438 громадян.



27 січня російські війська атакували ударними безпілотниками пасажирський поїзд «Барвінкове – Львів – Чоп». На момент ворожого удару там перебував 291 пасажир.



Влучання відбулося, зокрема, в один із вагонів, у якому перебували 18 громадян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На залізниці у Барвінківській громаді Харківської області після російської атаки виявили тіла чотирьох загиблих та фрагменти тіл людей. Встановлення точної кількості загиблих триває.Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації, передає Укрінформ Як зазначив він, минулої доби російські війська атакували Харків і 16 населених пунктів області.Загарбники задіяли чотири керовані авіаційні бомби та понад 30 безпілотників, серед яких – 15 «Гераней-2», чотири «Ланцети», дві «Молнії», два FPV-дрони та ще вісім невстановленого типу.Унаслідок ворожої атаки на трасі у Великобурлуцькій громаді постраждали чоловік та жінка віком 59 і 55 років, у Печенігах – двоє чоловіків віком 58 і 76 років та 73-річна жінка.На залізниці у Барвінківській громаді поранень зазнали 29-річний чоловік і 26-річна жінка.Через вибух невідомого пристрою в Краснокутську постраждав 14-річний хлопець.У Харкові російські безпілотники атакували Київський та Слобідський райони. Минулося без пошкоджень і постраждалих.У Губарівці Богодухівського району внаслідок ворожої атаки пошкоджені електромережі, у Богодухові – скління вікон залізничного вокзалу. У Шипуватому Куп’янського району пошкоджень зазнав автомобіль.В Ізюмському районі ударами загарбників пошкоджені інтернатна установа та комбайни в Пісках-Радьківських, приватний будинок у Студенку, залізнична інфраструктура, приватний будинок та два автомобілі в Барвінковому.У Харківському районі через російську атаку пошкоджень зазнали приватний будинок у Слатиному, автомобіль і магазин у Дергачах.У Чугуївському районі внаслідок ворожого удару пошкоджені два приватні будинки, дві господарчі споруди й автомобіль у Печенігах, три приватні будинки та господарча споруда в Мартовому.Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 121 людину. Загалом там зареєстровані 17 438 громадян.27 січня російські війська атакували ударними безпілотниками пасажирський поїзд «Барвінкове – Львів – Чоп». На момент ворожого удару там перебував 291 пасажир.Влучання відбулося, зокрема, в один із вагонів, у якому перебували 18 громадян.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію