Верховний суд: луцький зрадник Сметанін «відсидить» 12 років

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду остаточно залишив у силі обвинувальний вирок зраднику, якийна початку повномасштабної війни.Про це у фейсбуці повідомляє УСБУ Волині.Слідство СБУ встановило, що за його координатами 24 лютого 2022 року рашисти здійснили ракетний удар по військовому аеродрому поблизу Луцька.Після повітряної атаки рф навідник передав окупантам інформацію про наслідки «прильоту».Контррозвідники СБУна початку березня 2022 року.За даними слідства, зловмисником є 39-річний колишній музикант місцевої філармонії, якого фсб дистанційно завербувала ще до початку повномасштабної агресії.Тоді він приїхав до москви, де зустрівся зі своїм російським куратором і отримав від нього агентурні завдання.Надалі комунікацію з ворогом фігурант здійснював через «зв’язкового». Ним виявився кадровий співробітник одного з регіональних управлінь фсб.Перед повномасштабним вторгненням зрадник приховано обійшов периметр військового аеродрому на Волині та позначив розташовані там техніку і об’єкти на електронній карті.Підготовлений «звіт» агент направив до фсб через заздалегідь відпрацьований канал зв’язку у забороненій соцмережі «Вконтакте».За матеріалами Служби безпеки зловмисника визнано винним за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив йому 12 років тюрми.Зрадник неодноразово намагався оскаржити це рішення. Однак Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду залишив вирок без змін.