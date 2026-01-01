Російський «шахед» збили на підльоті до Луцька, - Поліщук





Про це повідомили моніторингові телеграм-канали.



"2 ворожі БПЛА прямують з Ковельської сторони в напрямку Луцька. Наразі знаходяться на межі двох районів.



Підлітають до Луцька.



На підльоті до міста 1 БПЛА збито, інший рухається ймовірно в напрямку Рівненської області", - повідомляв про небезпеку мер Луцька Ігор Поліщук.



Нагадаємо, що у ніч із 31 грудня на 1 січня

Нагадаємо, що у ніч із 31 грудня на 1 січня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Волинській області . Луцьк і Ковель перебували під ударом БпЛА типу "шахед" упродовж усієї ночі.

