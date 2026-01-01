2,5 року вважали зниклим безвісти: підтвердили загибель на війні Героя з Волині

2,5 року вважали зниклим безвісти: підтвердили загибель на війні Героя з Волині
Офіційно підтвердили загибель на фронті військовослужбовця Ігоря Рижука з Волині, який ще з липня 2023-го вважався зниклим безвісти.

Про це у фейсбуці повідомила Берестечківська міськрада.

Берестечківська громада знову зазнала важкої втрати. Стало відомо про загибель земляка, жителя села Липа Рижука Ігоря Миколайовича (08.11.1970 р.н.), який вважався зниклим безвісти з 18 липня 2023 року.

«Ми схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя та висловлюємо щирі співчуття родині. Вічна слава та шана тим, хто боронить нашу Незалежність ціною власного життя», - зазначили у міськраді.

Про дату та час зустрічі Героя, а також про чин похорону буде повідомлено додатково.

