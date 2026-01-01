Російські війська у Харкові поцілили по двох школах





Про це повідомив начальник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.



"Це була комбінована атака — ракетні удари та БпЛА. Двоє людей зазнали поранень, вони отримують усю необхідну медичну допомогу. Пошкоджено дві школи в Індустріальному районі міста. Крім того, під ворожими ударами опинилася наша енергетика — є досить серйозні ушкодження", - йдеться в повідомленні.



Наразі всі профільні бригади працюють на місцях, щоб оперативно ліквідувати наслідки обстрілів і стабілізувати ситуацію.

