Російські війська у Харкові поцілили по двох школах
Пізно ввечері 26 січня росіяни завдали ракетних ударів по Індустріальному району Харкова.

Про це повідомив начальник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"Це була комбінована атака — ракетні удари та БпЛА. Двоє людей зазнали поранень, вони отримують усю необхідну медичну допомогу. Пошкоджено дві школи в Індустріальному районі міста. Крім того, під ворожими ударами опинилася наша енергетика — є досить серйозні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Наразі всі профільні бригади працюють на місцях, щоб оперативно ліквідувати наслідки обстрілів і стабілізувати ситуацію.

