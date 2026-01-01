У бою на Запоріжжі загинув Герой Руслан Гурич із Волині

Під час виконання бойового завдання у Пологівському районі на Запоріжжі обірвалося життя військовослужбовця Руслана Гурича із Волині.

Про це у фейсбуці інформує Доросинівська громада.

«Знову трагічна звістка для всієї громади... Під час виконання бойового завдання загинув сержант з села Тристень Доросинівської громади Гурич Руслан Михайлович (21.05.1977 року народження)», - зазначили у громаді.

Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну її свободу і незалежність загинув 23 січня 2026 року в районі населеного пункту Верхня Терса Пологівського району Запорізької області.

Про церемонію прощання з Героєм, точний час та маршрут траурного кортежу повідомлять згодом.

«Із глибокою скорботою розділяємо горе рідних. Із шаною та повагою схиляємо голови перед Героєм. На території громади оголошена триденна жалоба з 27 по 29 січня 2026 року. Герої не вмирають! Герої живуть вічно! Слава Україні!» - йдеться у повідомленні.

