Німецький генерал готує країну до нападу Росії через 2-3 роки

Геральд Функе вважає, що упродовж наступних 2-3 років Росія нападе на країни НАТО, і Німеччина буде в епіцентрі подій.



Про це пише



На думку Функе, за найгіршим сценарієм можливої атаки РФ на НАТО, однією з головних проблем стане логістика. Зокрема, те, що десятки тисяч солдатів союзників потрібно буде переправити на передову за умов, коли головні автомобільні та залізничні маршрути можуть виявлятися пошкодженими внаслідок російських саботажів, кібератак чи навіть ракетних ударів.



"Для нас важливо зберегти Німеччину як логістичний центр і якомога довше керувати лініями постачання якомога плавніше, а це означає, що якщо один маршрут вийде з ладу, ми матимемо можливість використовувати інші", – сказав військовий.



Також потенційною проблемою може стати величезна кількість поранених. Бундесвер має 5 власних лікарень з місткістю у 1800 ліжок, які швидко будуть перевантажені. Тому Командування підтримки збройних сил Німеччини та федеральне міністерство охорони здоров'я розділили мережу цивільних лікарень на 4 секції, які можна зарезервувати для поранених у кризовій ситуації.



"У той час, як в Афганістані я мав, на жаль, велику, але керовану кількість поранених, тепер мені доводиться планувати можливість отримання тисячі поранених на день. Чим уважніше на це дивишся, тим складнішим це стає і тим важче це уявити", - сказав Функе.



Командування Функе, яке створили в результаті масштабної реорганізації німецьких збройних сил минулого року, зараз розробляє сучасну версію складної системи часів Холодної війни для реквізиції (вилучення – ред.) вантажівок, вагонів, продовольства та особового складу в колосальних масштабах.



Генерал ініціював "резервні" угоди з національним залізничним оператором Deutsche Bahn, згідно з якими він має постачати потяги для перевезення військової техніки через 3 дні після повідомлення.



Ще однією складністю, за словами Функе, є німецька правова система, адже певні військові заходи можуть бути задіяні лише за умови, що дві третини депутатів проголосують за оголошення "стану напруженості" або "стану національної оборони". Він вважає, що це може бути непростим завданням для парламенту, де понад третину місць займають радикальні ліві та дружні до Росії ультраправі.



Аналітики попереджають, що країні може знадобитися надто багато часу, щоб вийти з мирного режиму в умовах швидкоплинної кризи. Генерал Бундесверу додав, що жорсткий поділ між миром і війною є застарілою спадщиною XX століття, коли гібридна війна не досягла того рівня, який є сьогодні.



У грудні 2025 року слідом за Бундестагом верхня палата німецького парламенту, Бундесрат, схвалила закон про модернізацію військової служби.



Раніше міністр оборони країни Борис Пісторіус висловив очікування, що цього року Бундесверу вдасться завербувати 20 тисяч добровольців з огляду на реформу військової служби.



У січні Бундесвер почав розсилати анкети 18-річним для проходження відбору на військову службу.

