Через коротке замикання на Волині спалахнув житловий будинок

ліквідували на Волині три пожежі.



Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.



Зокрема о 17:01 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Переспа Рожищенської громади. Пожежу ліквідували о 17:52 рятувальники з міста Рожище. Постраждалих немає.



Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.

А о 04:54 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в Ковелі на вулиці Коновальця горить господарська споруда. Постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.



Надзвичайники селища Ратне ліквідували займання господарської споруди в селі Гірники. Причину загоряння встановлюють фахівці.





Упродовж минулої доби, 26 січня, рятувальники

