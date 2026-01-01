Через коротке замикання на Волині спалахнув житловий будинок

Через коротке замикання на Волині спалахнув житловий будинок
Упродовж минулої доби, 26 січня, рятувальники ліквідували на Волині три пожежі.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.

Зокрема о 17:01 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Переспа Рожищенської громади. Пожежу ліквідували о 17:52 рятувальники з міста Рожище. Постраждалих немає.

Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.
А о 04:54 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в Ковелі на вулиці Коновальця горить господарська споруда. Постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

Надзвичайники селища Ратне ліквідували займання господарської споруди в селі Гірники. Причину загоряння встановлюють фахівці.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
США прив’язують гарантії безпеки для України до відступу з Донбасу, - FT
Сьогодні, 11:33
Через коротке замикання на Волині спалахнув житловий будинок
Сьогодні, 11:11
Російським диверсантом на Одещині виявився безробітний ухилянт
Сьогодні, 11:03
Німецький генерал готує країну до нападу Росії через 2-3 роки
Сьогодні, 10:42
У бою на Запоріжжі загинув Герой Руслан Гурич із Волині
Сьогодні, 10:29
Медіа
відео
1/8