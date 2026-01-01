Через коротке замикання на Волині спалахнув житловий будинок
Сьогодні, 11:11
Упродовж минулої доби, 26 січня, рятувальники ліквідували на Волині три пожежі.
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Зокрема о 17:01 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Переспа Рожищенської громади. Пожежу ліквідували о 17:52 рятувальники з міста Рожище. Постраждалих немає.
Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.
А о 04:54 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в Ковелі на вулиці Коновальця горить господарська споруда. Постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
Надзвичайники селища Ратне ліквідували займання господарської споруди в селі Гірники. Причину загоряння встановлюють фахівці.
