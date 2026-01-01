США прив’язують гарантії безпеки для України до відступу з Донбасу, - FT





Про це з посиланням на джерела пише Financial Times, пише



За даними видання, Вашингтон вказав, що може запропонувати Україні більше озброєння для зміцнення армії мирного часу, якщо Київ погодиться вивести війська з підконтрольних земель на сході.



Неназваний високопоставлений український чиновник сказав Financial Times, що Україна все менше впевнена, чи Вашингтон зобов’яжеться виконати гарантії безпеки. Київ хоче підтвердження гарантій, перш ніж поступатися будь-якою територією.



Однак США вважають, що Україна повинна відмовитися від Донбасу, щоб війна припинилася, і не тиснуть на главу росії володимира путіна, щоб він відмовився від цієї вимоги.



У Білому домі це заперечили: «Це абсолютна неправда — єдина роль США в миротворчому процесі полягає в тому, щоб об’єднати обидві сторони для укладення угоди».



Інший співрозмовник FT, знайомий з позицією США, запевняв, що Вашингтон «не намагається нав’язати Україні жодних територіальних поступок», додавши, що гарантії безпеки залежать від згоди обох сторін на мирну угоду.



Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що двосторонній документ про гарантії безпеки від США для України повністю готовий і Київ очікує від партнерів на визначену дату підписання. Угоду мають ратифікувати Конгрес США та Верховна Рада України.



«Документ готовий на 100 відсотків, ми очікуємо від партнерів, готовності, дати й місця, коли ми його підпишемо», — сказав президент.

