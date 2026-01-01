Найбільша приватна нафтова компанія росії благає про державну допомогу

продаж її зі знижкою майже 50% до світових котирувань змусили «Лукойл» звернутися по допомогу до держави.



Про це пише



Найбільша приватна нафтова компанія рф, що перебуває під санкціями США, попросила уряд змінити податкові правила, аби знову отримувати виплати з федерального бюджету.



Йдеться про коригування демпферного механізму, який раніше дозволяв нафтовикам отримувати компенсації з казни. Через глибокі дисконти на російську нафту цей механізм тепер працює проти компаній: у грудні вони мають заплатити до бюджету близько 13 млрд рублів. «Лукойл» пропонує обмежити враховуваний при оподаткуванні дисконт, щоб уникнути цих виплат і перекласти втрати на державу.



Фінансове становище галузі стрімко погіршується. За перше півріччя 2025 року прибуток «Лукойлу» впав удвічі, а «Роснефть» за дев’ять місяців втратила дві третини прибутку. Ситуація показує, що навіть найбільші нафтові компанії росії дедалі більше залежать від бюджетної підтримки на тлі санкцій, втрати ринків і обвалу експортних доходів.



