Під завалами в Одесі знайшли тіло чоловіка

Під завалами в Одесі у Пересипському районі виявили тіло чоловіка.Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Пошуково-рятувальні роботи тривають», — написав він.Нині відомо про 23 постраждалих, серед них дві дитини та вагітна жінка. Одна людина перебуває у важкому стані, ще вісім — у стані середньої тяжкості.Внаслідок обстрілу в Одесі пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлові будинки, церкву, дитячий садок, ліцей, фітнес-центр, магазин та будівельний майданчик.Нагадаємо, уночі проти 27 січня війська рф масовано атакували Одесу — запустили по місту понад 50 ударних безпілотників.