На Рівненській затримали 28-річну лучанку з наркотиками

У Луцьку патрульні виявили у жінки речовину, схожу на наркотичну.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Учора під час патрулювання вулиці Рівненська, інспектори помітили жінку, яка порушувала комендантську годину та поводила себе підозріло.

Патрульні вирішили зупинити громадянку для перевірки документів та проведення поверхневої перевірки. У ході перевірки, поліцейські виявили у 28-річної лучанки паперовий згорток із білою кристалічною речовиною, зовні схожою на наркотичну.
На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин та надання правової кваліфікації діям жінки.

Теги: Луцьк, жінка, наркотики
