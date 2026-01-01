Материнська відвага та сила чекання: театральний анонс у Луцьку на 28 січня – 1 лютого
Сьогодні, 14:00
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на показ вистав.
Цього тижня глядачі спостерігатимуть філософські та сповнені пригод історії. Попри всі інтриги та суперечки, любов мусить перемогти. Про це розкаже вистава, де герої боротимуться за своє кохання. А найменшенькі тішитимуться казковими сюжетами. Як завжди, неповторна гра артистів – усе це створить доволі чаруюче дійство.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 28 січня до 1 лютого.
Еміграція як стан душі, з якого немає виходу.
У середу, 28 січня, о 18:00 – прем’єра! Абсурд якийсь «Ідеальний раб» за п’єсою Славомира Мрожека «Емігранти». Режисер-постановник – народний артист України Петро Панчук. Театр в укритті. Тривалість – 1 година 40 хвилин (без антракту).
Вистава про двох людей у чужій країні, яких об’єднує вимушена самотність і різне бачення свободи. Абсурд, іронія та гострий діалог поступово оголюють страхи, мрії й внутрішні кайдани, від яких неможливо втекти навіть далеко від дому. Це історія про вибір, залежність і ціну, яку кожен платить за ілюзію свободи.
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
Історія, що торкає серце й спонукає вірити в надію.
У четвер, 29 січня, о 18:00, на основній сцені – драматична хроніка надії на одну дію «У пошуках Афіни» Дарини Гребенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година (без антракту).
Драма заснована на реальних подіях і розповідає про материнську відвагу, силу чекання та непохитну надію. Герої вистави долають випробування війни, знаходячи у собі сміливість і людяність навіть у найтемніші часи.
З чого починається дорослість і що ми насправді пам’ятаємо як свій «перший раз»?
У п’ятницю, 30 січня, о 18:00 – сюрреалістична комедія «Перший раз» Міхала Вальчака. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (без антракту).
Іронічна й відверта історія про близькість, страхи та очікування, які формують нас. Це вистава про молодість без прикрас: із гумором, сумнівами й щирими зізнаннями. Текст Вальчака точно вловлює момент, коли наївність стикається з реальністю, а почуття говорять голосніше за слова.
А що, коли маленька історія здатна відкрити великі почуття?
У суботу, 31 січня, о 12:00 – різдвяна казка на одну дію «Піколетто» за однойменним твором Ренато Рашела. Основна сцена. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година.
Тепла, зворушлива й водночас іронічна оповідь про самотність, дружбу та людську потребу бути почутим. Це камерна історія, у якій за простими жестами й мовчанням приховані глибокі емоції. Вистава нагадує: інколи найважливіше народжується з тиші та щирого погляду.
У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».
Що станеться, якщо одна випадкова помилка запустить ланцюг абсурдних подій?
У суботу ввечері, 31 січня, о 17:00, на основній сцені – комедія на дві дії «Номер 13 (Неймовірні пригоди в готелі класу LUX)» Рея Куні. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).
Вибухова комедія положень, де кожна хвилина приносить нову плутанину, а ситуації виходять з-під контролю. Брехня накладається на брехню, двері не встигають зачинятися, а герої потрапляють у дедалі безглуздіші обставини. Це вистава, яка тримає у шаленому ритмі й гарантує сміх до фінального акорду.
Чи справді диво приходить лише до тих, хто в нього вірить?
У неділю, 1 лютого, о 12:00 – мюзикл на дві дії «Попелюшка» Вікторії Васалатій за Шарлем Перро, музика Вікторії Васалатій та Юрія Кондратюка. Основна сцена. Режисер-постановник – Ярослав Ілляшенко. Тривалість – 1 година 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Світла й чарівна історія про мрію, доброту та справедливість, що перемагає будь-які випробування. У цій казці на глядачів чекають магія перевтілень, яскраві персонажі та віра в те, що щире серце здатне змінити долю. Вистава нагадує: навіть у найскромніших обставинах народжується справжнє диво.
Що відбувається, коли різдвяна ніч стирає межу між реальністю й дивом?
У неділю, 1 лютого, о 17:00 – музична комедія на дві дії «Різдвяна ніч» за повістю Миколи Гоголя та п'єсою Михайла Старицького, музика Миколи Лисенка. Основна сцена. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).
Містична й поетична історія, сповнена народних звичаїв, гумору та таємничих образів. Тут поєднуються кохання й чортівські витівки, віра й спокуси, а ніч наповнюється чарами та очікуванням дива. Вистава занурює у святкову атмосферу, де кожне серце відкривається для світла.
