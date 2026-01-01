Материнська відвага та сила чекання: театральний анонс у Луцьку на 28 січня – 1 лютого





Цього тижня глядачі спостерігатимуть філософські та сповнені пригод історії. Попри всі інтриги та суперечки, любов мусить перемогти. Про це розкаже вистава, де герої боротимуться за своє кохання. А найменшенькі тішитимуться казковими сюжетами. Як завжди, неповторна гра артистів – усе це створить доволі чаруюче дійство.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 28 січня до 1 лютого.



Еміграція як стан душі, з якого немає виходу.



У середу, 28 січня, о 18:00 – прем’єра! Абсурд якийсь «Ідеальний раб» за п’єсою Славомира Мрожека «Емігранти». Режисер-постановник – народний артист України Петро Панчук. Театр в укритті. Тривалість – 1 година 40 хвилин (без антракту).



Вистава про двох людей у чужій країні, яких об’єднує вимушена самотність і різне бачення свободи. Абсурд, іронія та гострий діалог поступово оголюють страхи, мрії й внутрішні кайдани, від яких неможливо втекти навіть далеко від дому. Це історія про вибір, залежність і ціну, яку кожен платить за ілюзію свободи.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Історія, що торкає серце й спонукає вірити в надію.



У четвер, 29 січня, о 18:00, на основній сцені – драматична хроніка надії на одну дію «У пошуках Афіни» Дарини Гребенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година (без антракту).



Драма заснована на реальних подіях і розповідає про материнську відвагу, силу чекання та непохитну надію. Герої вистави долають випробування війни, знаходячи у собі сміливість і людяність навіть у найтемніші часи.



З чого починається дорослість і що ми насправді пам’ятаємо як свій «перший раз»?



У п’ятницю, 30 січня, о 18:00 – сюрреалістична комедія «Перший раз» Міхала Вальчака. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (без антракту).



Іронічна й відверта історія про близькість, страхи та очікування, які формують нас. Це вистава про молодість без прикрас: із гумором, сумнівами й щирими зізнаннями. Текст Вальчака точно вловлює момент, коли наївність стикається з реальністю, а почуття говорять голосніше за слова.



А що, коли маленька історія здатна відкрити великі почуття?



У суботу, 31 січня, о 12:00 – різдвяна казка на одну дію «Піколетто» за однойменним твором Ренато Рашела. Основна сцена. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година.



Тепла, зворушлива й водночас іронічна оповідь про самотність, дружбу та людську потребу бути почутим. Це камерна історія, у якій за простими жестами й мовчанням приховані глибокі емоції. Вистава нагадує: інколи найважливіше народжується з тиші та щирого погляду.



У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



Що станеться, якщо одна випадкова помилка запустить ланцюг абсурдних подій?



У суботу ввечері, 31 січня, о 17:00, на основній сцені – комедія на дві дії «Номер 13 (Неймовірні пригоди в готелі класу LUX)» Рея Куні. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Вибухова комедія положень, де кожна хвилина приносить нову плутанину, а ситуації виходять з-під контролю. Брехня накладається на брехню, двері не встигають зачинятися, а герої потрапляють у дедалі безглуздіші обставини. Це вистава, яка тримає у шаленому ритмі й гарантує сміх до фінального акорду.



Чи справді диво приходить лише до тих, хто в нього вірить?



У неділю, 1 лютого, о 12:00 – мюзикл на дві дії «Попелюшка» Вікторії Васалатій за Шарлем Перро, музика Вікторії Васалатій та Юрія Кондратюка. Основна сцена. Режисер-постановник – Ярослав Ілляшенко. Тривалість – 1 година 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Світла й чарівна історія про мрію, доброту та справедливість, що перемагає будь-які випробування. У цій казці на глядачів чекають магія перевтілень, яскраві персонажі та віра в те, що щире серце здатне змінити долю. Вистава нагадує: навіть у найскромніших обставинах народжується справжнє диво.



Що відбувається, коли різдвяна ніч стирає межу між реальністю й дивом?



У неділю, 1 лютого, о 17:00 – музична комедія на дві дії «Різдвяна ніч» за повістю Миколи Гоголя та п'єсою Михайла Старицького, музика Миколи Лисенка. Основна сцена. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Містична й поетична історія, сповнена народних звичаїв, гумору та таємничих образів. Тут поєднуються кохання й чортівські витівки, віра й спокуси, а ніч наповнюється чарами та очікуванням дива. Вистава занурює у святкову атмосферу, де кожне серце відкривається для світла.



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

☑️

☑️

☑️

☑️

☑️

☑️

