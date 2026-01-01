На Львівщині - перевищення рівня оксиду вуглецю після російського обстрілу





Про це повідомили Львівська ОВА та ДСНС, пише



За попередньою інформацією, постраждалих унаслідок цієї атаки немає.



До ліквідації займання на місці удару залучили 36 одиниць спецтехніки та понад 130 надзвичайників. Роботи тривають.



В обласній адміністрації повідомили про тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в селі Смільне. Утім запевняють: ситуація контрольована, радіаційний фон у нормі.



Комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) вирішила припинити навчальний процес в закладах загальної середньої освіти Бродівської громади 27-28 січня. Школи мають перевести дітей на дистанційне навчання. А в дошкільних закладах громади мають створити чергові групи.



Комісія ТЕБ та НС закликала місцевих жителів залишатися вдома та дотримуватися правил безпеки:



Зачиніть вікна та двері (якщо є щілини, закрийте їх вологою тканиною, скотчем або поролоном).



Зупиніть системи, які затягують повітря з вулиці (кондиціонер можна використовувати, лише якщо він працює в режимі рециркуляції (ганяє повітря всередині приміщення)).



Проводьте вологе прибирання принаймні раз на добу — волога допомагає «звʼязати» дрібні частки пилу та сажі, щоб вони не літали в повітрі.

Обмежте прогулянки, особливо це стосується дітей, вагітних жінок та людей із хронічними захворюваннями дихальних шляхів. Найвищий рівень смогу зазвичай спостерігається вранці.



Тимчасово відмовтеся від занять спортом — пробіжки чи інтенсивні тренування на вулиці змушують вас дихати глибше, що збільшує кількість поглинутих шкідливих часток.



Використовуйте захист — звичайна медична маска майже не затримує мікроскопічні частки PM2.5, для реального захисту потрібен респіратор.



Пийте більше води (до 2-3 літрів на день для дорослих) — вона допомагає ниркам та печінці виводити токсини.



Після повернення з вулиці обовʼязково прийміть душ, промийте ніс сольовим розчином і прополощіть горло, одяг краще відразу відправити у прання.

