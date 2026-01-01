Керівниця Волинського медінституту з судимістю продовжує очолювати виш

Тетяна Пастрик у березні 2025 році засуджена за участь у злочинній організації, що



Попри непогашену судимість, Тетяна Пастрик і далі керує медінститутом.



Луцький міськрайонний суд виніс вирок керівниці вишу Тетяни Пастрик 28 березня 2025 року.



Кримінальне провадження про злочинну організацію із 9 осіб (в числі яких заступниця голови Волинської облдержадміністрації Мирослава Якимчук, депутат обласної ради Олександр Тиводар і очільниця вишу, доктор психологічних наук, доцент Тетяна Пастрик), правоохоронці розслідували з кінця 2024 року. Йшлося про схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через держкордон.



Як з’ясували правоохоронці, учасники цієї організації спочатку «влаштовували» ухилянтів волонтерами у благодійних організаціях, далі їхні дані вносили у систему «Шлях», а коли у Волинській ОДА погоджували відрядження за кордон – ті виїжджали і не поверталися. Вартість «послуги», за інформацією правоохоронців, становила близько 5 тисяч доларів з одного клієнта, а їх було, щонайменше, 100, тобто орієнтовні «заробітки» злочинної групи становили пів мільйона доларів.



Що ж до керівниці Волинського медінституту Пастрик, то в судовому вироку описано, що вона «була підконтрольною вказівкам Якимчук» та «переслідувала корисливі мотиви». До її функцій в організації входило, зокрема, забезпечувати комунікацію між членами організації, вона також пересилала сканкопії документів у месенджері Telegram.



Суд у вироку затвердив угоду Пастрик про визнання винуватості та призначив їй позбавлення волі строком на п’ять років зі звільненням від покарання за умови, якщо у найближчий рік вона не вчинить нового правопорушення.



Отож умовний термін для Тетяни Пастрик триватиме до 28 березня 2026 року.



Закон України про вищу освіту передбачає, що керівника закладу вищої освіти, зокрема й виконувача обов’язків, звільняють, якщо він має непогашену судимість.



Попри вирок засуджена і нині керує навчальним закладом. Приміром, у січні 2026 року на фейсбук-сторінці закладу з’явилася публікація, як виконувачка обов’язків підбивала підсумки роботи за минулий рік та викладала Стратегію розвитку вишу до 2030 року.



«Сила правди» запитала у Тетяни Пастрик, чи знає вона, що зі своїм статусом та непогашеною судимістю порушує закон. На це в. о. ректорки відповіла:



«Я маю право обіймати дану посаду відповідно до чинного законодавства. Повірте мені, якби я брала участь у чомусь, то чи я сьогодні з вами розмовляла б?»



Оскільки Волинський медінститут – заклад комунальний, то «Сила правди» звернулася за відповідним коментарем до очільника конкурсної комісії Волинської облради з питань освіти Юрія Поліщука, який також є першим заступником голови облради.



«Зараз неготовий сказати – треба вникати. Але це питання піднімалося. Я поцікавлюся у спеціалістів», – прокоментував Юрій Поліщук.



Щодо інших моментів кримінальної справи, то відомо, що 14 січня цього року суд продовжив Мирославі Якимчук запобіжний захід тримання під вартою.

