Росіяни атакували об'єкт «Нафтогазу» на заході України





Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький, пише



Він зазначив, що внаслідок влучання на місці виникла пожежа.



"З міркувань безпеки та щоб захистити людей і не допустити забруднення навколишнього середовища, фахівці компанії негайно зупинили технологічні процеси на обʼєкті. На місці працюють рятувальники ДСНС", – поінформував Корецький.



За його словами, це вже 15-й цілеспрямований обстріл критичної інфрастуктури Групи "Нафтогаз" лише цього місяця.



27 січня у місті Броди на Львівщині після російської атаки загорілися нафтопродукти та виникло задимлення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 27 січня росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури Групи "Нафтогаз" у західному регіоні.Про це повідомив голова правління "Нафтогазу", пише Економічна правда Він зазначив, що внаслідок влучання на місці виникла пожежа."З міркувань безпеки та щоб захистити людей і не допустити забруднення навколишнього середовища, фахівці компанії негайно зупинили технологічні процеси на обʼєкті. На місці працюють рятувальники ДСНС", – поінформував Корецький.За його словами, це вже 15-й цілеспрямований обстріл критичної інфрастуктури Групи "Нафтогаз" лише цього місяця.27 січня у місті Броди на Львівщині після російської атаки загорілися нафтопродукти та виникло задимлення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію