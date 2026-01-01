Росіяни атакували об'єкт «Нафтогазу» на заході України
Сьогодні, 16:09
Вранці 27 січня росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури Групи "Нафтогаз" у західному регіоні.
Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький, пише Економічна правда.
Він зазначив, що внаслідок влучання на місці виникла пожежа.
"З міркувань безпеки та щоб захистити людей і не допустити забруднення навколишнього середовища, фахівці компанії негайно зупинили технологічні процеси на обʼєкті. На місці працюють рятувальники ДСНС", – поінформував Корецький.
За його словами, це вже 15-й цілеспрямований обстріл критичної інфрастуктури Групи "Нафтогаз" лише цього місяця.
27 січня у місті Броди на Львівщині після російської атаки загорілися нафтопродукти та виникло задимлення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький, пише Економічна правда.
Він зазначив, що внаслідок влучання на місці виникла пожежа.
"З міркувань безпеки та щоб захистити людей і не допустити забруднення навколишнього середовища, фахівці компанії негайно зупинили технологічні процеси на обʼєкті. На місці працюють рятувальники ДСНС", – поінформував Корецький.
За його словами, це вже 15-й цілеспрямований обстріл критичної інфрастуктури Групи "Нафтогаз" лише цього місяця.
27 січня у місті Броди на Львівщині після російської атаки загорілися нафтопродукти та виникло задимлення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росіяни скинули авіабомбу на дитсадок у Костянтинівці
Сьогодні, 16:35
Росіяни атакували об'єкт «Нафтогазу» на заході України
Сьогодні, 16:09
Басейн Bestway: як обрати модель, що витримає сезон
Сьогодні, 15:25