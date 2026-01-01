Росіяни скинули авіабомбу на дитсадок у Костянтинівці

У Костянтинівці росіяни вдарили авіабомбою по будівлі одного з дитсадків.Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА«Епіцентром вибуху стала будівля одного з дошкільних навчальних закладів міста. Саме тут розміщувався «Пункт незламності» — місце, куди мешканці громади приходили, щоб зарядити телефони, зігрітися та зв’язатися з рідними. Ворог вкотре довів, що для нього немає нічого святого, атакуючи об’єкти, які забезпечують виживання цивільних. На жаль, обстріл забрав життя місцевого мешканця. Чоловік, який перебував біля будівлі садочка в момент удару, отримав травми, несумісні з життям», - повідомив Горбунов.Він зазначив, що через постійну загрозу повторних обстрілів та високий рівень небезпеки, проведення повноцінної фіксації наслідків та слідчих дій наразі неможливе.