Ростріляв чотирьох поліцейських на Черкащині: кілера підозрювали в замахах на вбивство депутата

На Черкащині четверо поліцейських загинули під час операції із затримання зловмисника, якого підозрювали в замахах на вбивство депутата міськради.



Про це



«Є в Корсунь-Шевченківському депутат міської ради і голова громадської організації – молодий, дуже завзятий і конфліктний. Очевидно, через його гіперактивність на нього було здійснено вже два замахи-попередження. Він звертався до поліції з проханням розслідувати цю справу. Поліцейські вирахували, хто за цим стоїть. Учора було винесено відповідне розпорядження, і сьогодні на місце виїхала оперативно-слідча група на затримання зловмисника», – розповіло джерело.



На правоохоронців чекали в засідці, і коли ті вийшли з машини, злочинець відкрив вогонь з автоматичної зброї. Усі кульові поранення завдані в область шиї, оскільки поліцейські були в шоломах і бронежилетах.



Четверо поліцейських загинули, ще один поранений. Кілера ліквідували спецпризначенці. Ведеться слідство.



Раніше очільник Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що в Черкаській області чоловік, якого розшукували за вбивство, під час затримання застрелив чотирьох поліцейських. Але спецпризначенці поліції ліквідували і стрільця.



24 грудня 2025 року було скоєно замах на депутата Корсунь-Шевченківської міської ради, голови ГО «Майбутнє місту» Віталія Сторожука, зокрема згоріло його авто. Він написав у соцмережах, що вважає це умисним підпалом. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 2 п. 5 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) Кримінального кодексу.



Сторожук став депутатом Корсунь-Шевченківської міської ради за списком «Радикальної партії Олега Ляшка». Останнім часом депутат на сесіях міськради та у соцмережах порушував питання незадовільного стану укриттів у навчальних закладах.

