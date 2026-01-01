Українські захисники уразили об'єкт ППО росіян у Криму, - Генштаб





Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



"Уражено об'єкт ППО ворога. В рамках зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 27 січня підрозділи Сил оборони України уразили зенітний ракетний комплекс “Тор-М2” поблизу селища Кача на тимчасово окупованій території українського Криму", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що масштаби збитків уточнюються.



Нагадаємо, що сили ППО збили російський «шахед» на підльоті до Луцька.



Також Росія масовано обстріляла Одесу та Харків.

