Українські захисники уразили об'єкт ППО росіян у Криму, - Генштаб
Сьогодні, 18:02
Українські захисники уразили російський зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
"Уражено об'єкт ППО ворога. В рамках зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 27 січня підрозділи Сил оборони України уразили зенітний ракетний комплекс “Тор-М2” поблизу селища Кача на тимчасово окупованій території українського Криму", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що масштаби збитків уточнюються.
Нагадаємо, що сили ППО збили російський «шахед» на підльоті до Луцька.
Також Росія масовано обстріляла Одесу та Харків.
