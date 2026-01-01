Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 28 січня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 28 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 28 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 28 січня

Луцьк

Хмарна погода. Невеликий дощ та мокрий сніг. Вночі та в першій половині дня туман. Ожеледиця, слабка ожеледь. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

Область

Хмарна погода. Невеликий дощ та мокрий сніг. Вночі та в першій половині дня туман. Ожеледиця, слабка ожеледь. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

