Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 28 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 28 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 28 січня
Луцьк
Хмарна погода. Невеликий дощ та мокрий сніг. Вночі та в першій половині дня туман. Ожеледиця, слабка ожеледь. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.
Область
Хмарна погода. Невеликий дощ та мокрий сніг. Вночі та в першій половині дня туман. Ожеледиця, слабка ожеледь. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
