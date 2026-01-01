На Харківщині загинув воїн з Волині Юрій Озимук

На Волині знову надійшла трагічна звістка про загибель на війні воїна-захисника.Про це повідомили на сторінці Локачинської громади."Під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Кудіївка Харківської області, будучи вірним Військовій присязі, даній Українському Народу та до останнього мужньо виконавши свій військовий обов'язок з оборони та відсічі збройної агресії російської федерації проти України, загинув житель села Козлів Локачинської громади, солдат Озимук Юрій Юрійович. Юрій Юрійович загинув 16 січня 2026 року та до сьогоднішнього дня мав статус безвісти відсутнього за особливих обставин військовослужбовця", - йдеться у дрписі на сторінці громади.У загиблого залишилися сестри, тітка, брат.За розпорядженням селищного голови відзавтра в громаді оголошено триденну жалобу.Про прибуття кортежу з тілом Героя повідомлять додатково.Колектив Інформаційного агентства висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.