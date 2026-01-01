Науковець з Волині отримав нагороду від президента
Сьогодні, 19:07
Волинянину Максиму Войчуку вручили премію президента України для молодих вчених 2025 року.
Він отримав нагороду за участь у колективній науковій роботі "Розвиток соціально-економічного потенціалу держави в умовах адаптації до викликів Індустрії 5.0". Про це 27 січня повідомили у Луцькому національному технічному університеті, пише Суспільне.
Премію присуджують молодим науковцям за значні досягнення у наукових дослідженнях, впровадження інноваційних рішень та внесок у розвиток науки в Україні. Нагородження відбулося на Другому Національному Форумі талановитої молоді, який зібрав понад 600 учасників — школярів, студентів, молодих науковців.
Про відомо що наукова робота Максима Войчука
Під час роботи над працею у сфері цифрової політики, Максим Войчук працював у команді з чотирма науковцями із Кременчука, розповів він Суспільному. Спільні напрацювання об’єднали під назвою "Цифрова стійкість держави як ключовий чинник сталого розвитку в умовах повоєнного відновлення".
У ній науковці запропонували створити цифрову аналітичну платформу, яка б моніторила рівень соціально-економічного потенціалу країни. Як зазначив Максим Войчук, програма б автоматично збирала інформацію, обчислювала показники про розвиток країни та прогнозувала можливі варіанти розвитку подій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Він отримав нагороду за участь у колективній науковій роботі "Розвиток соціально-економічного потенціалу держави в умовах адаптації до викликів Індустрії 5.0". Про це 27 січня повідомили у Луцькому національному технічному університеті, пише Суспільне.
Премію присуджують молодим науковцям за значні досягнення у наукових дослідженнях, впровадження інноваційних рішень та внесок у розвиток науки в Україні. Нагородження відбулося на Другому Національному Форумі талановитої молоді, який зібрав понад 600 учасників — школярів, студентів, молодих науковців.
Про відомо що наукова робота Максима Войчука
Під час роботи над працею у сфері цифрової політики, Максим Войчук працював у команді з чотирма науковцями із Кременчука, розповів він Суспільному. Спільні напрацювання об’єднали під назвою "Цифрова стійкість держави як ключовий чинник сталого розвитку в умовах повоєнного відновлення".
У ній науковці запропонували створити цифрову аналітичну платформу, яка б моніторила рівень соціально-економічного потенціалу країни. Як зазначив Максим Войчук, програма б автоматично збирала інформацію, обчислювала показники про розвиток країни та прогнозувала можливі варіанти розвитку подій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Науковець з Волині отримав нагороду від президента
Сьогодні, 19:07
Ростріляв чотирьох поліцейських на Черкащині: кілера підозрювали в замахах на вбивство депутата
Сьогодні, 17:06
Росіяни скинули авіабомбу на дитсадок у Костянтинівці
Сьогодні, 16:35