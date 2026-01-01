Науковець з Волині отримав нагороду від президента

Максиму Войчуку вручили премію президента України для молодих вчених 2025 року.



Він отримав нагороду за участь у колективній науковій роботі "Розвиток соціально-економічного потенціалу держави в умовах адаптації до викликів Індустрії 5.0". Про це 27 січня повідомили у Луцькому національному технічному університеті, пише



Премію присуджують молодим науковцям за значні досягнення у наукових дослідженнях, впровадження інноваційних рішень та внесок у розвиток науки в Україні. Нагородження відбулося на Другому Національному Форумі талановитої молоді, який зібрав понад 600 учасників — школярів, студентів, молодих науковців.



Про відомо що наукова робота Максима Войчука



Під час роботи над працею у сфері цифрової політики, Максим Войчук працював у команді з чотирма науковцями із Кременчука, розповів він Суспільному. Спільні напрацювання об’єднали під назвою "Цифрова стійкість держави як ключовий чинник сталого розвитку в умовах повоєнного відновлення".



У ній науковці запропонували створити цифрову аналітичну платформу, яка б моніторила рівень соціально-економічного потенціалу країни. Як зазначив Максим Войчук, програма б автоматично збирала інформацію, обчислювала показники про розвиток країни та прогнозувала можливі варіанти розвитку подій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянинувручили премію президента України для молодих вчених 2025 року.Він отримав нагороду за участь у колективній науковій роботі "Розвиток соціально-економічного потенціалу держави в умовах адаптації до викликів Індустрії 5.0". Про це 27 січня повідомили у Луцькому національному технічному університеті, пише Суспільне Премію присуджують молодим науковцям за значні досягнення у наукових дослідженнях, впровадження інноваційних рішень та внесок у розвиток науки в Україні. Нагородження відбулося на Другому Національному Форумі талановитої молоді, який зібрав понад 600 учасників — школярів, студентів, молодих науковців.Під час роботи над працею у сфері цифрової політики, Максим Войчук працював у команді з чотирма науковцями із Кременчука, розповів він Суспільному. Спільні напрацювання об’єднали під назвою "Цифрова стійкість держави як ключовий чинник сталого розвитку в умовах повоєнного відновлення".У ній науковці запропонували створити цифрову аналітичну платформу, яка б моніторила рівень соціально-економічного потенціалу країни. Як зазначив Максим Войчук, програма б автоматично збирала інформацію, обчислювала показники про розвиток країни та прогнозувала можливі варіанти розвитку подій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію