Коли і де на Волині виключатимуть світло 28 січня





Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".



В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних. Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.



ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:

підчерга 1.1:

00:00-02:00

09:00-12:30

19:30-22:00

підчерга 1.2:

00:00-02:00

09:00-12:30

19:30-23:00

підчерга 2.1:

00:00-02:00

09:00-12:30

19:30-23:00

підчерга 2.2:

09:00-12:30

19:30-23:00

підчерга 3.1:

02:00-05:30

12:30-16:00

23:00-24:00

підчерга 3.2:

02:00-05:30

12:30-16:00

23:00-24:00

підчерга 4.1:

12:30-16:00

23:00-24:00

підчерга 4.2:

02:00-05:30

12:30-16:00

підчерга 5.1:

06:00-09:00

16:00-19:30

підчерга 5.2:

05:30-09:00

16:00-19:30

підчерга 6.1:

05:30-09:00

16:00-19:30

підчерга 6.2:

05:30-09:00

16:00-19:30

Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 28 січня на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних. Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.діють в такому обсязі:00:00-02:0009:00-12:3019:30-22:0000:00-02:0009:00-12:3019:30-23:0000:00-02:0009:00-12:3019:30-23:0009:00-12:3019:30-23:0002:00-05:3012:30-16:0023:00-24:0002:00-05:3012:30-16:0023:00-24:0012:30-16:0023:00-24:0002:00-05:3012:30-16:0006:00-09:0016:00-19:3005:30-09:0016:00-19:3005:30-09:0016:00-19:3005:30-09:0016:00-19:30

