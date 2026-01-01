Коли і де на Волині виключатимуть світло 28 січня
Сьогодні, 21:16
Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 28 січня на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних. Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:
підчерга 1.1:
00:00-02:00
09:00-12:30
19:30-22:00
підчерга 1.2:
00:00-02:00
09:00-12:30
19:30-23:00
підчерга 2.1:
00:00-02:00
09:00-12:30
19:30-23:00
підчерга 2.2:
09:00-12:30
19:30-23:00
підчерга 3.1:
02:00-05:30
12:30-16:00
23:00-24:00
підчерга 3.2:
02:00-05:30
12:30-16:00
23:00-24:00
підчерга 4.1:
12:30-16:00
23:00-24:00
підчерга 4.2:
02:00-05:30
12:30-16:00
підчерга 5.1:
06:00-09:00
16:00-19:30
підчерга 5.2:
05:30-09:00
16:00-19:30
підчерга 6.1:
05:30-09:00
16:00-19:30
підчерга 6.2:
05:30-09:00
16:00-19:30
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних. Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:
підчерга 1.1:
00:00-02:00
09:00-12:30
19:30-22:00
підчерга 1.2:
00:00-02:00
09:00-12:30
19:30-23:00
підчерга 2.1:
00:00-02:00
09:00-12:30
19:30-23:00
підчерга 2.2:
09:00-12:30
19:30-23:00
підчерга 3.1:
02:00-05:30
12:30-16:00
23:00-24:00
підчерга 3.2:
02:00-05:30
12:30-16:00
23:00-24:00
підчерга 4.1:
12:30-16:00
23:00-24:00
підчерга 4.2:
02:00-05:30
12:30-16:00
підчерга 5.1:
06:00-09:00
16:00-19:30
підчерга 5.2:
05:30-09:00
16:00-19:30
підчерга 6.1:
05:30-09:00
16:00-19:30
підчерга 6.2:
05:30-09:00
16:00-19:30
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Харківщині росіяни обстріляли пасажирський потяг, є загиблі
Сьогодні, 21:55
Повідомили, коли в Луцьку прощатимуться із загиблим на війні бійцем ММА і тренером Олексієм Бондаренком
Сьогодні, 21:49
Коли і де на Волині виключатимуть світло 28 січня
Сьогодні, 21:16
На Харківщині загинув воїн з Волині Юрій Озимук
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 28 січня
Сьогодні, 20:00